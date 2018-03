I ricavi record non bastano a Saes Getters | titolo giù dopo il bilancio

Bmw - utile record a 8 - 7 mld di euro nel 2017 - +26% - . I ricavi del gruppo saliti del 4 - 8% a 98 - 6 mld : BERLINO - Nuovo anno record per Bmw nonostante un aumento dei costi. La casa automobilistica tedesca ha registrato risultati record nel 2017 per l'ottavo anno consecutivo, con un utile netto di...

Bilancio Puma 2017 : ricavi record sopra i 4 miliardi e utile raddoppiato : La società tedesca ha chiuso il 2017 con ricavi per la prima volta sopra la soglia dei 4 miliardi. L'utile sale a 136 milioni. L'articolo Bilancio Puma 2017: ricavi record sopra i 4 miliardi e utile raddoppiato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Elica : ricavi record nel 2017 - titolo in rally : Teleborsa, - Nel 2017 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi pari a 479,3 milioni di euro, in aumento del 9,1% rispetto al 2016 e in crescita del 10,2% a perimetro costante, nonostante la riduzione del ...

Elica : ricavi record nel 2017 - titolo in rally : Nel 2017 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi pari a 479,3 milioni di euro, in aumento del 9,1% rispetto al 2016 e in crescita del 10,2% a perimetro costante, nonostante la riduzione del perimetro di ...

Recordati - ricavi e redditività in aumento. Cresce il debito netto : Teleborsa, - I ricavi consolidati di Recordati nel 2017, pari a 1.288,1 milioni, sono in crescita dell'11,6% rispetto all'anno precedente mentre l' utile netto , pari a 288,8 milioni, è in crescita ...

Recordati - ricavi e redditività in aumento. Cresce il debito netto : I ricavi consolidati di Recordati nel 2017, pari a 1.288,1 milioni, sono in crescita dell'11,6% rispetto all'anno precedente mentre l' utile netto , pari a 288,8 milioni, è in crescita del 21,6% ...

Apple da record : utili e ricavi trimestrali superiori alle attese. Ma preoccupa l'Iphone : le vendite sono state inferiori alle attese : L'amministratore delegato, Tim Cook, non ha dubbi: il primo trimestre fiscale per Apple è stato straordinario, "il migliore della sua storia". utili e ricavi lo confermano: hanno toccato livelli record e superiori alle attese degli analisti. Ma nel gruppo di Cupertino c'è anche qualcosa che non va come dovrebbe: il numero di Iphone venduti, nello stesso periodo, è stato inferiore alle attese: 77,316 milioni di esemplari ...

Facebook - trimestre da record per ricavi e utili. Ma crolla il numero di ore sul social : MILANO - Risultati sopra le attese per Facebook, che chiude il trimestre con un utile operativo in aumento del 61% a 7,35 miliardi di dollari. L'utile netto, che include un onere da 3,19 miliardi di ...

AMS - per il 2017 prevede ricavi da record : Teleborsa, - AMS , Austria Mikro System, prevede per il quarto trimestre ricavi in forte accelerazione a 470,3 milioni e un giro d'affari record per l'intero anno 2017. Previsti per il 2019 ricavi a ...

AMS - per il 2017 prevede ricavi da record : AMS (Austria Mikro System) prevede per il quarto trimestre ricavi in forte accelerazione a 470,3 milioni e un giro d'affari record per l'intero anno 2017. Previsti per il 2019 ricavi a oltre 2,2 ...

LVMH chiude il 2017 con ricavi record : Teleborsa, - Il lusso non conosce crisi. LVMH ha annunciato che il 2017 è stato un altro anno record in termini di ricavi che sono arrivati a 42,6 mld di euro con un incremento del 13% rispetto all'...

LVMH chiude il 2017 con ricavi record : Il lusso non conosce crisi. LVMH ha annunciato che il 2017 è stato un altro anno record in termini di ricavi che sono arrivati a 42,6 mld di euro con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente.

Il Napoli nella Money League di Deloitte - per gli azzurri ricavi record dai diritti tv : Napoli Deloitte Football Money League 2018, i partenopei al 19esimo posto con 147 milioni dai diritti tv, più del totale dei ricavi della stagione 2015/2016. L'articolo Il Napoli nella Money League di Deloitte, per gli azzurri ricavi record dai diritti tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Yoox - ricavi netti record nel 2017 : (Teleborsa) - 2017 davvero entusiasmante per Yoox Net-A-Porter Group , che registra ricavi netti record superiori a 2 miliardi di euro. In particolare i risultati preliminari parlano di 2,1 miliardi ...