corriere

: Trento, l'autista non si ferma e lascia i profughi alla fermata del bus. Di @simonecarolei, guarda ??… - agorarai : Trento, l'autista non si ferma e lascia i profughi alla fermata del bus. Di @simonecarolei, guarda ??… - webmodanettv : RT @Corriere: I profughi lasciati a piedi dall’autista di bus: «Ormai sappiamo come funziona...» - LITALIANOVERO65 : «Ormai sappiamo come funziona»: Parlano i profughi lasciati a piedi dall’autista di bus in Trentino… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) La Uil Trasporti — di cui l’uomo è delegato sindacale — lo ha difeso dicendo che i migranti in attesa non avevano fatto cenni per chiedere la fermata. «Di dieci persone forse una non ha fatto il segno», ribatte un richiedente asilo. Gli uomini prendono la corriera ogni giorno per andare a seguire le attività previste dal progetto di accoglienza