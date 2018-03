"I medici sono assassini e i farmaci inutili. Se continui a 'sporcare' la dieta non guarirai mai" : "I farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide, i medici sono degli assassini". Questo era solito dire ai suoi adepti (come riferisce uno di loro, secondo gli atti dell'inchiesta) Mario Pianesi, il guru della setta macrobiotica scoperta dalla polizia. L'uomo, ora indagato, secondo gli investigatori era riuscito a "carpire la fiducia di numerose persone che versavano in condizioni psicologiche fragili a causa di ...

“Com’ero - come sono : colpa dei medici”. Il dramma di Magdalena. Ha 31 anni - un marito e due splendidi bambini. Scopre di essere incinta ed è al settimo cielo. Poi la sventura : corre in ospedale ma nessuno capisce cosa sta accadendo al suo corpo : “Era così banale…”. Un calvario assurdo : Magdalena Malec è una giovane madre britannica di 31 anni. La donna viveva a Luton, nel Bedfordshire, con il merito Roberta e i suoi bimbi Paulina di 9 anni e Severin di 7. Una vita serena senza intoppi e quando nel 2014 ha saputo di essere incinta del suo terzo bebè era molto felice. Poi la bruttissima sorpresa, dopo poche settimane ha perso il suo bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo questo fatto però ha continuato ad avere ...

Strage di Latina - la tecnica usata dai medici per dire a mamma Antonietta che le figlie sono morte : Leggo.it riporta la notizia data in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso su come Antonietta Gargiulo ha saputo della morte delle sue figlie Alessia e Martina. Le bimbe di 8 e 13 anni sono...

“Sono nelle mani dei medici”. Craig Warwick - preoccupa la sua salute. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi vittima di un mancamento in studio dopo aver lasciato l’Honduras. “Scusatemi - ora non posso più farlo” : Ancora guai per Craig Warwick, alle prese con problemi di salute l’hanno costretto a interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo non si è infatti ripreso del tutto dal malore che lo ha colpito lo scorso martedì sotto gli occhi delle telecamere, nella puntata in cui era atteso al confronto con il compagno d’avventura Franco Terlizzi. Stando a quanto riportato in queste ore da Pomeriggio 5, ...

Farmaci - allarme Aifa : "Carenze di medicinali in molte regioni - non ci sono vaccini" : L'allarme dell'Aifa. Farmaci destinati all'Italia che invece vengono esportati in Paesi dove il prezzo è più alto, oppure che escono di produzione perché fanno...

“Mio Dio… la sua pancia”. È incinta e si ritrova piena di lividi assurdi. I medici la visitano - sono preoccupatissimi e quando arrivano in sala parto restano senza parole : “Signora - guardi qui…” : Il desiderio di avere dei bambini per molte coppie è grande, ma non sempre questa volontà si traduce in realtà. Guillermina Garcia e suo marito, Fernando, vivono negli Stati Uniti, avevano già una figlia, Julieta, e non riuscivano a darle un fratellino. Così la donna ha deciso di sottoporsi ad alcune cure per la fertilità. Alla fine è rimasta incinta e la felicità era alle stelle. I due coniugi sapevano perfettamente che c’erano molte ...

Vaccini - i medici M5S in lista sono a favore : 'Abrogare la Lorenzin non è una priorità' : Le sue posizioni in tema di salute e Vaccini sono individualistiche e fuori dalla linea politica nazionale'. Lombardi conclude così: 'Non costringetemi attraverso...

Mita medici - Le ragazze del '68 / "Non sono una nostalgica ma bisogna recuperare la lezione di quegli anni" : Mita Medici sarà la protagonista della quarta puntata de Le ragazze del '68, il programma di Rai 3 dedicato alle protagoniste femminili del movimento del Sessantotto. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:24:00 GMT)