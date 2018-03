I due galli nel pollaio del centrodestra impallano le pre-consultazioni

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) È tutto "in chiaro", limpido: la luce del sole squarcia l'ipocrisia degli spifferi notturni artati sulcompatto alle. La divisione dei "separati in casa" manda in scena unche, detta in gergo, impalla queste "pre-". Sentite Salvini, nella sua conferenza stampa alla stampa estera, dove annuncia la sua ripresa del tour, come se la campagna elettorale non fosse finita: "Esclusa una collaborazione col Pd, tutto il resto è possibile". Ecco: mai col Pd. E ammicca, eccome, ai Cinque Stelle: "Nessun pregiudizio".Quasi in contemporanea va in scena il Cavaliere. Atteso alla Camera per il primo incontro con i neo-eletti, non si sottrae ai cronisti, anzi. Sentite qui: "Ho aperto ai Cinque Stelle? Ho aperto la porta per cacciali via". Ecco: mai coi Cinque Stelle. E ammicca, eccome, al Pd, non solo per la trattativa sulle presidenze dei ...