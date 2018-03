I commercianti incontrano Di Maio | Serve un governo ora o aumenta l' Iva

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) "Oggi semplicemente recuperiamo il filo del dialogo". Carlo Sangalli è da diversi anni il presidente di Confcommercio e in un'intervista al Corriere della Sera anticipa i temi dell'incontro con Luigi Diche non è stato possibile nel corso della campagna elettorale e viene recuperato oggi."Siamo molto preoccupati del rischio di una fase di ingovernabilità, perché questo potrebbe far saltare la pax finanziaria che non credo possa durare per molto".Sangalli chiede di fare presto nella formazione delanche per scongiurare l'aumento dell'Iva."Imprese, famiglie, investitori, Europa, hanno bisogno di risposte tempestive e solide. Non possiamo indebolire la ripresa proprio adesso ... Qualsiasi azione si deve conciliare con l'obiettivo di tenere insieme l'equilibrio dei conti pubblici e la necessità di continuare il percorso di riduzione del ...