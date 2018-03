I classici del Sega Mega Drive tornano su PS4 | Xbox One e PC

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Ottime notizie per tutti gli amanti del retrogaming e fan dell'amatodi. Infatti, come segnala Gematsu, la compagnia pubblicheràGenesis Classics (Classics in Europa) per PlayStation 4,One e PC in tutto il mondo il 29 maggio, Apprendiamo la notizia grazie a degli asset comparsi sul sito stampa della società. La collezione comprenderà oltre 50 titoliGenesis. Mentrenon ha ancora pubblicato un comunicato stampa ufficiale, esaminando trailer e screenshot si è riusciti a distinguere i seguenti titoli inclusi nella raccolta:Read more…