I 5 libri di Stephen Hawking da leggere assolutamente

: Rovelli ricorda Hawking: «Visionario e spregiudicato» - Corriere : Rovelli ricorda Hawking: «Visionario e spregiudicato» - PaolaPatrini : RT @bakashinigami_: Mi ricorderò di Stephen Hawking come l'uomo magico che ha scritto i libri con il supercomputer Cosmo che da bambina mi… - Nadir80229579 : RT @StraniFatti: Tra Stephen Hawking e i libri di scuola non è stato subito amore a prima vista. All'età di 9 anni i suoi voti erano tra i… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Uno come, astrofisico di fama mondiale scomparso oggi all'età di 76 anni (ironia della sorte: è morto nel giorno del compleanno di Albert Einstein) , diceva quello che pensava nonostante le difficoltà impostegli dalla sua malattia, un'atrofia muscolare progressiva che lo portò ad esprimersi e a comunicare solo e soltanto grazie a un sintetizzatore vocale ideato appositamente per lui. Grazie a quella macchina speciale, è riuscito a diventare il più grande cosmologo della sua generazione e soprattutto un'icona mondiale occupando, fino al 2009, la cattedra di matematica all'Università di Cambridge, la stessa tenuta da Isaac Newton.Fu il primo ad ammettere pubblicamente che "Dio non può conciliarsi con la scienza", non nascondendo mai il suo ateismo, ma nel 1986 divenne comunque membro della Pontificia Accademia delle ...