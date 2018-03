Hyundai Kite | metà dune buggy metà jet ski

Hyundai Kite - a Ginevra la dune buggy elettrica 'trasformista'" : Anche sul fronte dell'economia europea, il marchio coreano contribuisce con 205.000 persone il cui posto di lavoro è legato alla presenza del brand. Tra le oltre duecentomila persone c'è anche Marco ...

IED Hyundai Kite - la dune-buggy a batteria viaggia anche sull’acqua – FOTO : Dall’incontro tra il centro stile europeo Hyundai e lo IED di Torino, che per l’occasione ha messo al lavoro i suoi studenti del Master in Transportation Design non poteva che nascere qualcosa di originale. Parliamo della concept Kite, presentata sugli stand del salone di Ginevra che proprio l’8 marzo ha aperto le porte al pubblico. Rivisitazione in chiave futuristica delle classiche dune-buggy, la Kite ...

Ied Hyundai a Ginevra con Kite prototipo dune buggy anfibio : Milano, 6 mar. , askanews, L'Istituto Europeo di Design torna per il quindicesimo anno consecutivo al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra presentando la Hyundai Kite, ultima e inedita ...

Hyundai Kite - La dune buggy dello Ied al Salone di Ginevra : Questanno, il quindicesimo consecutivo al Salone di Ginevra, lIstituto Europeo di Design presenta una reinterpretazione del dune buggy, una concept ispirata a praticità e divertimento e progettata per la Hyundai. Si chiama Kite ed è il risultato del progetto di tesi del gruppo internazionale di giovani designer del Master biennale in Transportation Design dello IED di Torino, finalizzato seguendo i processi come in un vero Centro stile di ...

Hyundai Kite - una buggy tutto design a zero emissioni : Hyundai Kite è la concept car realizzata dallo IED (Master in Transportation design) in collaborazione con lo European design Center Hyundai: il 14° modello di stile in scala 1:1. Sarà presentata in anteprima...