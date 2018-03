Huawei P20 il primo Benchmark con Android Oreo 8 1 | Galaxy S9 vince a man bassa

Nuove immagini e video hands-on per Huawei Nova 3e / P20 Lite : Arrivano ancora una volta dalla Cina alcune presunte immagini di Huawei Nova 3e, che dovrebbe essere commercializzato in Europa come Huawei P20 Lite, mostrando la presenza di un connettore USB Type-C e un jack da 3,5 millimetri. L'articolo Nuove immagini e video hands-on per Huawei Nova 3e / P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Non un mostro di potenza il Huawei P20? Come il vecchio Samsung Galaxy S8 secondo Geekbench : Tutti gli occhi puntati sul Huawei P20 in uscita il prossimo 27 marzo a Parigi. Del device si sa quasi tutto oramai, Come pure raccontato questa mattina, ma in questi minuti i primi test Geekbench sulle prestazioni del telefono appaiono addirittura deludenti: visto che il prossimo top di gamma sembrerebbe addirittura comparato al vecchio Samsung Galaxy S8. Proprio così, non al suo successore Samsung Galaxy S9. Come visibile nello screenshot ...

Screenshot Huawei P20 come salvare la schermata : La soluzione per catturare Screenshot su smartphone Huawei in modo semplice e veloce. La procedura per fare Screenshot su smartphone Huawei e cattura immagine della schermata

Disponibilità Huawei P20 - P20 Lite e P20 Pro : tutto su preordini e tempi di consegna : Quanto tempo bisognerà aspettare dal giorno della presentazione di Huawei P20, P20 Lite e P20 Pro, che ricordiamo fissata per il 27 marzo a Parigi, all'effettività Disponibilità dei tre esemplari sugli scaffali dei più importanti negozi di elettronica di consumo (oltre, naturalmente, agli e-commerce, sempre più catalizzatori perché promuoventi in genere dei prezzi più competitivi rispetto ad un rivenditore fisico)? Non molto, potete stare ...

Per Huawei P20 - P20 Pro e P20 lite disponibilità immediata e cover ufficiali già svelate da Quandt : Secondo gli ultimi rumor Huawei avrebbe già tutto pronto. Huawei P20, P20 Pro e P20 lite sarebbero disponibili già ai preordini subito dopo la presentazione e in consegna a partire dal 5 aprile. Oltre a questo, Roland Quandt rende noto un gran numero di render di quelle che dovrebbero essere le cover ufficiali per la nuova serie P di Huawei. L'articolo Per Huawei P20, P20 Pro e P20 lite disponibilità immediata e cover ufficiali già svelate da ...

Huawei pubblicizza la tripla fotocamera di Huawei P20 con due video ironici : Huawei pubblicizza in modo ironico la nuova ed esclusiva funzionalità zoom 3x di Huawei P20 e la modalità ritratti quasi a livello di studio nei suoi ultimi due video.Il 27 marzo 2018 sarà il giorno della presentazione ufficiale della nuova gamma Huawei P20, che non ci stancheremo mai di ricordarvelo sarà composta da tre dispositivi: P20, P20 Pro e P20 Lite.Proprio oggi l’azienda cinese ha voluto sponsorizzare un pò la sua nuova gamma, ...

Huawei P20 e P20 Pro/ Caratteristiche - prezzo e data di uscita : novità anche sui colori che ricordano il Nokia : Huawei P20 e P20 Pro: caratterstiche, prezzo e data di uscita. Arrivano novità sullo smartphone che riguardano anche l'aspetto e i colori che saranno messi in vendita.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:03:00 GMT)

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite : Foto leak e schede tecniche complete : Huawei P20, Huawei P20 Lite e Huawei P20 Pro sono quasi ufficiali ed in rete compaiono i render dedicati alla stampa con le caratteristiche tecniche quasi al completo Huawei presenterà P20, P20 Lite e P20 Pro. In rete Prezzi, Foto e schede tecniche al completo Huawei il prossimo 27 Maro 2018 presenterà i suoi nuovi […]

Huawei P20 prende in giro un fotografo in questi due video teaser : L'azienda diffonde due brevi video teaser per alimentare l'attesa che avvolge P20 e per far capire quale aspetto ne ha guidato lo sviluppo: la fotocamera L'articolo Huawei P20 prende in giro un fotografo in questi due video teaser proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite (o Nova 3e) beccato in un cartellino pubblicitario (foto) : Bisognerà attendere una settimana, precisamente il 20 di marzo, per vedere nelle sue vesti ufficiali il primo componente della famiglia Huawei P20 L'articolo Huawei P20 Lite (o Nova 3e) beccato in un cartellino pubblicitario (foto) proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 3e - sempre più probabile lo stretto legame con il P20 Lite : Huawei è solita adottare per alcuni smartphone nomi differenti a seconda del mercato di destinazione e il Nova 3e a quanto sembra rientrerà in questa politica. Alcune fonti prevedono sul Nova 3e la ...

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite/ Presentazione il 27 marzo : notch e nuove colorazioni : Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: il 27 marzo a Parigi saranno presentati i nuovi modelli dalla casa cinese. Tra le novità il notch e la colorazione Twilight.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:54:00 GMT)

Huawei P20 - P20 Lite e P20 Pro in nuove colorazioni e dettagli tecnici : Huawei sta impiegando tutte le sue risorse verso i preparativi del grande evento che si terrà il 27 marzo a ParigiLa nuova linea di Huawei P20, P20 Lite e P20 Pro sta per essere ufficializzata mentre dal web sono trapelate già abbastanza indiscrezioni che mettono a nudo i dispositivi in maniera prematuraHuawei P20 Pro top indiscussoIn arrivo sono previste tre versioni ma quella che spicca in assoluto è la variante P20 Pro.Continue reading Huawei ...

Di tutto e di più sul Huawei P20 Lite : foto - scheda tecnica e prezzo confermati già il 13 marzo : Il Huawei P20 Lite non ha proprio più segreti: le foto che lo immortalano, la sua scheda tecnica e ancor di più il relativo prezzo anche se non sono stati confermati ufficialmente, sono i protagonisti di una "perdita"di notizie provenienti da un sito polacco che fa riferimento ad un catalogo di un rivenditore di smartphone locale. La fonte appare dunque abbastanza affidabile ed in ogni caso tutto quanto riportato corrisponde pure a quanto ...