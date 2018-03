“Ho deciso | lo faccio per Matteo” La scelta di Elisa Isoardi che spiazza i fan Le

caffeinamagazine

: Questo weekend ci sono i #mondiali . Ho deciso di non correre perché non ho più energia emotiva da dare sul ghiacci… - AryFonta : Questo weekend ci sono i #mondiali . Ho deciso di non correre perché non ho più energia emotiva da dare sul ghiacci… - claudioruss : Younes: 'Vorrei chiarire ancora una volta che per ragioni personali ho deciso di soddisfare il contratto che mi leg… - RaiTre : 'Ho capito che ero nata attrice. Avevo solo deciso di diventarlo nella culla, tra una lacrima di troppo e una carez… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell’esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c’è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi massimi storici e che è ora atteso a giornate importanti e impegnative, quelle che vedranno il presidente Mattarella consultarsi con le principali figure del nostro Paese prima di assegnare l’incarico. Tra un’ipotesi e l’altra, come se ne susseguono a ritmo serrato nel corso di queste settimane, ecco però che i riflettori si sono spostati ora da Salvini alla sua dolce metà, la giornalista, che dopo un lungo ...