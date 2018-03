Ho avuto un' educazione cattolica | rigida Mi sentivo sfacciato come Chaplin Lucio

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Renato Fiacchini, in arte Zero, si racconta con la grinta dei suoi 68 anni a Vanity Fair. L'artista romano si prepara al debutto sul grande schermo con Zerovskij(nelle sale dal 19 al 21 marzo), tratto dalle immagini dello spettacolo del cinquantennale di carriera che lo ha portato in tour da Roma a Taormina nell'estate 2017.Zero parla dell'infanzia, della giovinezza e degli esordi, partendo dalla figura del padre Domenico, poliziotto.È morto nel 1980 e di me è stato sempre fiero. Senza impormi nulla, suggerirmi niente, pretendere che fossi qualcos'altro da me.Una figura fondamentale, parte di quell'infanzia che, a volte, lo ha fatto sentire "molto solo" per svariate ragioni.Prima di tutto l'. La scuola, la feci dalle suore, a Trinità dei Monti e poi diventai chirichetto ... L'consisteva in una severità del cielo, dei ...