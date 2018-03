Hearthstone | fino al 20% di sconto per prenotare la prossima espansione Boscotetro

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Blizzard ha recentemente annunciato la nuovadi. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di, una promozione per poterlaad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le 135 nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'con unoal 20%.Per approfittare dell'offerta dovrete acquistare il credito virtuale di Amazon, chiamato Amazon Coins e utilizzarlo per pagare l'. Se non sapete cosa siano le Amazon Coins non vi preoccupate, perché ve lo spieghiamo nella sezione successiva di questo articolo.Per approfittare dell'offerta sono attive due promozioni, entrambe riservate ai giocatori che non hanno mai utilizzato le Amazon Coins:Read more…