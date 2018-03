"E' stato un grande scienziato e un uomo straordinario. Il suo coraggio, la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante hanno ispirato persone in tutto il mondo",hanno scritto Lucy, Tim e Robert,i figli di Stephen Hawking, annunciando la scomparsa del padre. Hawking non è stato solo un grande fisico,matematico,astrofisico,ma ha ispirato film per la tv e il cinema,come "La Teoria del tutto" diretto da James Marsh.E' noto soprattutto per gli studi sui buchi neri,sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo.(Di mercoledì 14 marzo 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hawkings figli