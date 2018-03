Hawking per il Vaticano non era affatto ateo | volle ricevere da Benedetto XVI la

Stephen Hawking : ecco perché non hai mai vinto il Premio Nobel per la Fisica : Stephen Hawking, morto oggi all’età di 76 anni nella sua casa a Cambridge, è stato uno degli astrofisici più influenti della storia di tutti i tempi, considerato da molti come il genio di un’intera generazione. Autore di “A Brief History of Time”, Hawking è stato una leggenda vivente nel campo della cosmologia. Era famoso soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sulla relatività, che hanno rivoluzionato il modo di vedere e studiare ...

Stephen Hawking : “La nostra stupidità rimane una minaccia per l’umanità” : Nel 2010, l’astrofisico Stephen Hawking aveva detto all’intervistatore Larry King che l’egoismo e la stupidità dell’umanità potrebbero essere la nostra rovina. Recentemente Hawking aveva avuto modo di ribadire in un’altra intervista che “non siamo di certo diventati meno stupidi o egoisti”. Hawking si faceva intervistare raramente ma in quell’occasione aveva discusso dei potenziali usi positivi dell’intelligenza artificiale, come la possibilità ...

Perché Stephen Hawking è entrato nella cultura pop : Non si sarebbe perso la festa per nulla al mondo Perché Hawking sapeva di essere il protagonista di un'avventura esistenziale eccezionale: "A parte la sfortuna di contrarre la mia malattia - diceva - ...

Addio all’astrofisico Stephen Hawking - il ricordo di Battiston (ASI) : “La sua forza - la sua intelligenza ed il suo coraggio sono stati uno stimolo per tutti noi” : Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ricostruisce il suo incontro con il grande fisico Stephen Hawking, scomparso oggi all’età di 76 anni: era il 2009 ed il luogo era il Cern. “In un certo senso?- racconta Battiston – nell’uomo Hawking venivano amplificati due aspetti della specie umana: da una parte la sua fragilità all’interno dell’immensità che ci circonda, dall’altra ...

Addio al genio Stephen Hawking : creò anche il codice per il rigore perfetto : Per molti la sua malattia è stata esibita dal mondo scientifico oltre il suo reale apporto, ma Hawking è riuscito a trasformare con grande sense of humor queste critiche avvicinando la gente comune ...

Rete 4 - cambio di programmazione : per la scomparsa di Stephen Hawking - in onda La teoria del tutto : Si è spento oggi all’età di 76 anni, nella sua casa di Cambridge, il famoso astrofisico Stephen Hawking. Grande mente e grande uomo, lo scienziato era da molto tempo malato di Sla, diagnosticata all’età di 21 anni. Per omaggiarlo, Rete 4 trasmetterà il film La teoria del tutto, che andrà in onda al posto di Senza tregua 2. E’ morto Stephen Hawking, l’astrofisico de “la teoria del tutto” E’ morto oggi, 14 ...

Grazie Mr.Hawking - per la scienza - l'ateismo e la sua umanità - : Condividi È scomparso nella sua casa a Cambridge, all'età di 76 anni, l'astrofisico Stephen Hawking. Pubblichiamo il ritratto del grande scienziato che Pietro Greco ha scritto per Left , n.4 del 26 ...

Dai Pink Floyd ai Simpson - passando per The Big Bang Theory : Stephen Hawking - icona pop della scienza moderna : 1/44 LaPresse/AFP ...

La teoria del tutto : Stephen Hawking - l'amore - il tempo... 5 cose da sapere : "Lui ha illuminato la fisica per il mondo; in tutta la sua opera c'è un senso di profondità che è accresciuto dalla condizione fisica dello stesso Stephen, che gli permetteva di comporre le sue ...

Stephen Hawking - ecco perché il suo lavoro è importante : Le sue teorie cosmologiche hanno aiutato a svelare i misteri dell'universo e la loro divulgazione ha affascinato il grande pubblico

Stephen Hawking - il ricordo Carlo Rovelli : «Il suo amore per la vita mi ha affascinato come i suoi libri» : Moltissimi dei giovani scienziati che ho incontrato nel corso della mia vita sono arrivati alla scienza perché da ragazzi si sono fatti affascinare dai libri di Stephen Hawking. Questo, più di ogni altra cosa è stato Stephen Hawking: un personaggio unico, la cui particolarissima traiettoria ha ...

Stephen Hawking - addio a un’icona pop indimenticabile : dai Pink Floyd a Futurama - l’astrofico che viene voglia di chiamare per nome : C’è questa scena di Star Trek: Next Generation nella quale l’ologramma di Stephen Hawking gioca a carte con Isaac Newton e Albert Einstein. Una scena che, a guardarla oggi, fa venir voglia di alzare gli occhi al cielo, verso le stelle. Così, per salutare questi tre signori che oltre a una partita a carte fantastica condividevano le stesso quoziente di intelligenza, 160 o 165. E per salutare in particolar modo Einstein, del quale ...

