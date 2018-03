Hawking | l' uomo che guardando l' Universo ha tentato di rispondere alle domande ultime

Chi era Stephen Hawking - l'uomo delle stelle : Ma l'astrofisico non si è mai arreso, ha sempre mantenuto in attività la mente, tanto da diventare, negli anni, uno dei pochi pazienti al mondo affetti da questa malattia a vivere così a lungo. ...

Addio a Stephen Hawking - l’uomo che ha cambiato la nostra idea dell’Universo : La sua tesi sulle conseguenze dell’espansione dell’Universo non l’hanno di certa letta tutti, ma il volto e la storia di Stephen Hawking, astrofisico britannico, sono universali. Hawking è morto nella notte tra il 13 e il 14 marzo nella sua abitazione a Cambridge. Aveva 76 anni. «Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto – scrivono Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking -. È stato un grande scienziato e ...

Hawking - figli : "Un uomo straordinario" : 6.30 "E' stato un grande scienziato e un uomo straordinario. Il suo coraggio, la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante hanno ispirato persone in tutto il mondo",hanno scritto Lucy, Tim e Robert,i figli di Stephen Hawking, annunciando la scomparsa del padre. Hawking non è stato solo un grande fisico,matematico,astrofisico,ma ha ispirato film per la tv e il cinema,come "La Teoria del tutto" diretto da James Marsh.E' noto soprattutto ...