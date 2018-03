Hawking | l' astrofisico che studiò l' universo

ilgiornale

: Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo - repubblica : Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo - repubblica : Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il notissimo scienziato britannico - wireditalia : +++ È morto l’astrofisico britannico Stephen Hawking +++ -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Grande comunicatore,ha preso parte in spettacoli come 'Star Trek', 'The Big Bang Theory' e 'I Simpson', persino 'cantato' con la sua voce sintetica al lato degli U2, i Pink Floyd e anche i ...