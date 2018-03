huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Hawking amava il cibo italiano. Si è emozionato davanti alla cattedra di Galileo a Padova' - PaciFranca : RT @HuffPostItalia: 'Hawking amava il cibo italiano. Si è emozionato davanti alla cattedra di Galileo a Padova' - Hepicuro : RT @GiovanniRota52: 'Hawking amava il cibo italiano. Si è emozionato davanti alla cattedra di Galileo a Padova' - GiovanniRota52 : 'Hawking amava il cibo italiano. Si è emozionato davanti alla cattedra di Galileo a Padova' -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Stephenil, la cucina semplice e genuina, come il pollo ai ferri, i funghi e il vino rosso.di, a Padova, si è. Aveva una risposta a tutto e non smetteva mai di stupire. Ma, più di tutto,i giovani a cui cercava di trasmettere la sua passione per la scienza. Così lo ricorda Massimo Turatto, 60 anni, astronomo dell'Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica ed ex direttore dell'Osservatorio astronomico di Padova. "Era un ambasciatore della scienza. Riusciva a coinvolgere le masse e a farle emozionare. Ci ha insegnato ad aprire la mente".Con il grande fisico e matematico britannico, scomparso oggi all'età di 76 anni, Turatto aveva trascorso qualche giorno a Padova nel 2006.aveva accettato il suo invito per una lectio magistralis e lui, ricorda Turatto, "ha detto subito di ...