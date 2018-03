Hackerati account Fortnite | centinaia di dollari prelevati | interviene Epic Games

optimaitalia

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Un successo assolutamente dilagante quello che sta coinvolgendo, titolo sviluppato dai ragazzi diche sostanzialmente offre ai giocatori due facce di una stessa medaglia, con una modalità di gioco cooperativa che si alterna a quella competitiva (gratuita) che in sostanza ha fatto la fortuna del gioco. Un aspetto, quello Battle Royale, che ha consentito di raggiungere cifre assolutamente inimmaginabili all'inizio – oltre quaranta gli utenti che hanno fatto il loro accesso nel gioco almeno una volta – e che ovviamente non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio ora.Essere sulla cresta dell'onda ha però i propri svantaggi, esembrerebbe averlo capito a proprie spese proprio in queste ultime ore. Stando infatti a quanto riportato da numerosi giocatori in giro per la rete, parrebbe che il gioco disarebbe stato vittima di alcuni attacchi ...