Guarda Chirocopter | il drone che si finge un pipistrello

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Tra droni e naturalisti si è instaurato un rapporto interessante: si usano per sorvegliare dall'alto esseri viventi difficili da raggiungere, come le balene dell'Artico, o il mondo subacqueo, per qualche scatto rubato a creature misteriose e quasi impossibili da avvicinare, come le megattere. L'ultima invenzione è un piccolo velivolo capace di insinuarsi in incognito nel bel mezzo di uno sciame di pipistrelli e, grazie a straordinarie possibilità di percezione, schivarli e muoversi in velocità in tutte le direzioni anche al buio. Il suo segreto? Un'accoppiata tra sensori che captano i suoni che questi animali sfruttano per l'orientamento e una termocamera che rileva la loro presenza nei dintorni. Ecco un video per vederlo in azione.