Grillo | Lavorare non è più necessario Ora basta il reddito di nascita

Grillo : “Basta lavorare - ci vuole un reddito di nascita” : Beppe Grillo propone una società senza lavoro e basata su un reddito di nascita: "Una società evoluta è quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero. Per fare ciò si deve garantire a tutti lo stesso di livello di partenza, un reddito per diritto di nascita".Continua a leggere