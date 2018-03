Grillo | “Basta lavorare | ci vuole un reddito di nascita”

Elezioni - il videomessaggio di Grillo : “Basta votare i meno peggio. Scegliere M5S - diventeremo i peggiori del mondo” : “È bellissimo, è bellissimo. Allora, sta succedendo qualcosa di straordinario, perché abbiamo una grande opportunità in Italia oggi. Possiamo veramente riflettere e fare quello che avremmo sempre voluto fare”. Così Beppe Grillo nel suo ultimo videomessaggio postato sul blog, in risposta agli attacchi incrociati che stanno prendendo di mira il Movimento 5 Stelle: “Oggi abbiamo l’occasione, il 4 di marzo, di cambiare questo ...

Francesco Gabbani : “Basta con la scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...