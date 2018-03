Grecia | delegati Fifa e Uefa | “possibili sanzioni internazionali”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Il calcio greco potrebbe affrontare una possibile sanzione internazionale per i continui episodi di violenza, lo hanno evidenziato oggi gli inviati dinel paese che stanno monitorando la situazione. “Laè sull’orlo dell’abisso”,ha detto l’avvocato svizzero Herbert Hübel dopo essere atterrato in. Pertanto, la nazionale ellenica potrebbe essere esclusa dalle competizioni internazionali. La, vincitrice del Campionato Europeo nel 2004, non si è qualificata per la Coppa del Mondo 2018 in Russia. Il prossimo torneo internazionale da giocare è laNations League, che inizierà a settembre. Il calcio greco è sotto i riflettori dopo l’incidente avvenuto domenica nei minuti finali della sfida tra il Paok di Salonicco e l’Aek di Atene. Dopo che un gol del Paok è stato annullato per fuorigioco, il suo presidente, ...