Grazie Hawking | ci hai insegnato che con la curiosità possiamo arrivare alle stelle

: Buon viaggio Stephen Hawking. E grazie. ?? - FiorellaMannoia : Buon viaggio Stephen Hawking. E grazie. ?? - sole24ore : È morto lo scienziato britannico Stephen #Hawking: un anno fa aveva ricevuto l'offerta di fare un viaggio nello Spa… - ckyenge : “Ricordatevi di guardare le stelle e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qual… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Alla fine probabilmente un po’ tutti pensavamo che fosse eterno. Del resto, a ventun’anni i medici gliene avevano dati soltanto due da vivere ancora, e lui invece non solo era sopravvissuto, ma era diventato uno dei fisici più brillanti dell’ultimo secolo e una figura pop conosciuta un po’ da tutti. Così la mia reazione, quando ho saputo che Stephenera morto, è stata l’incredulità. Non pensavo sarebbe mai successo. In un modo un po’ laterale e curioso, devo ail mio essere un fisico. Il primissimo contatto con la materia lo ebbi infatti intorno agli undici anni,a un documentario sulla sua vita e sul suo lavoro. Ricordo che ne trassi una duplice sensazione: da un lato le sue ricerche mi affascinavano, dall’altro l’immensità del cosmo mi inquietava. Da allora per me è sempre stato così, con l’astrofisica: stupore, meraviglia, ma anche smarrimento e timore di ...