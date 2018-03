Governo sì | governo no Cosa dicono | e cosa vorrebbero dire | Di Maio | Salvini e

Salvini : "Governo? No pregiudizi su Di Maio". Ma Berlusconi lo gela : Il leader della Lega: "Governo col M5s? Tutto possibile, escluso il Pd". Ma il Cavaliere lo gela: "Aperture ai grillini? Sì, per cacciarli fuori". Centrodestra al lavoro sul progetto di manovra. ...

Di Maio 'Nuovo esecutivo Più veloci che in Germania. Su presidenti delle Camere non si gioca la partita del Governo' : Vogliamo 'uno Stato che, sul modello dei paesi più liberali, quando una persona viene licenziata, la prenda per mano e la porti a un reinserimento nel mondo del lavoro. Nessuno potrà starsene sul ...

Alluvione Livorno - Rossi : “140 opere finite o in corso - ora tocca al Governo” : Sono 140 le opere o concluse o in corso per un importo complessivo di 29 milioni di euro nei primi cinque mesi di incarico del Commissario per la ricostruzione post Alluvione di Livorno. Però adesso sta a Parlamento e Governo stanziare le risorse necessarie a dare ristoro a famiglie e imprese, che hanno denunciato e documentato danni per 50 milioni di euro. È quanto ha annunciato il commissario alla ricostruzione post-Alluvione, Enrico Rossi, ...

Governo - Mastella : “Di Maio ha il 32%… che cacchio pretende?”. “Alleanza Lega-M5S? Perderebbero metà dei voti” : “Ho accompagnato mia moglie e sono venuto a Roma a trovare i nipotini. Sul Governo è dura: il centrodestra ha il 37%, ed è quello più vicino a maggioranza. Di Maio ha il 32% e pretende di governare per forza, ma le maggioranze sono distanti: trovo errato tirare per la giacca il presidente Mattarella. L’unico Governo politico possibile sarebbe quello tra Lega e 5 Stelle, ma entrambi sono consapevoli che unendosi perderanno metà dei ...

Di Maio : "Al Governo per evitare l'aumento dell'Iva" : "Chiederò che le clausole sull'aumento dell'Iva vadano disinnescate subito. È un impegno che prendiamo qui, anche se non si è formato il nuovo governo". E' l'annuncio che il capo...

Germania : il nuovo Governo ha giurato : ... in quota Spd, ministro delle Finanze; Horst Seehofer in quota Csu, ministro degli Interni e della Patria; Heiko Maas, Spd, ministro degli Esteri; Peter Altmaier, Cdu, ministro dell'Economia e dell'...

