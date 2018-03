Governo | Salvini | “Tutto è possibile | escludo solo il Pd”

Salvini : 'Aperti a proposte per Governo ma non con Pd' : "Sento forte il dovere di tener fede al mandato di 12 milioni che hanno scelto il centrodestra e di quasi 6 milioni che hanno scelto la Lega: stiamo lavorando per dare un governo a questo Paese con un ...

Molteni - Terzi - Siri - Sartori e... Tutti gli uomini di Salvini : nomi La squadra della Lega (al Governo?) : Fedriga al Lavoro, Molteni alla Giustizia, Terzi all'Ambiente. E all'Economia? Siri o Borghi. Per gli appassionati di totoministri, se il prossimo Governo fosse un monocolore leghista, le caselle dei dicasteri sarebbero riempite dal leader Matteo Salvini con questi nomi... Segui su affaritaliani.it

Centrodestra - mandato a Salvini per trattare su Camere-Governo : Roma, 14 mar. , askanews, Stessa sede di molti vertici, Palazzo Grazioli, residenza romana del Cavaliere, ma carte in tavola completamente diverse per il primo summit del Centrodestra post-elezioni. ...

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul Governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Salvini : «Un Governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» E Martina lascia il Governo per il partito : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche. «Noi non autosufficienti»

"Colle-Soros-Papa-Grillo insieme Governo per tenere fuori Salvini" 'E' già deciso. Appoggio esterno di FI' : "tenere lontano Salvini dal Governo con un esecutivo tecno-Pd-mattareliano-sorosiano-bergogliano-europeista-antifascista con un Appoggio esterno di Forza Italia insieme ovviamente a quello dei 5 Stelle". E' quanto sta per accadere in Italia, dopo il voto del 4 marzo, secondo Alessandro Meluzzi... Segui su affaritaliani.it

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

Padoan : «In Ue incertezza sull’Italia» Salvini : «Il Governo? Mai con il Pd» : «A chi mi chiede degli scenari politici futuri la mia risposta è “non lo so”» dichiara il ministro dell’Economia, nella conferenza stampa dopo l’Ecofin a Bruxelles

Salvini all'Europarlamento : 'Mai al Governo con Renzi' : Matteo Salvini all'Europarlamento spiega il programma della Lega e del governo che si augura di guidare in Italia. 'Mai con Renzi, se qualcuno pensa di poter escluderci ha sbagliato a capire', ...

SALVINI - "MAI NELLA VITA Governo CON RENZI"/ "Il tetto del 3%? Se serve lo ignoro" : apertura a M5s? : SALVINI, "mai NELLA VITA con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un GOVERNO col Pd. La strategia: un GOVERNO sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:34:00 GMT)

