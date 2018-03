Governo Lega-M5s | Tajani | “Ipotesi non esiste | c’è un patto scritto che i deputati

Tajani 'Non esiste l ipotesi di un Governo Lega-5Stelle - tradirebbe gli elettori' : 'Non esiste un'ipotesi di un governo Lega-5Stelle perchè moltissimi deputati della Lega sono eletti anche con i voti di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e di Noi per l'Italia, quindi hanno un ...

Molteni - Terzi - Siri - Sartori e... Tutti gli uomini di Salvini : nomi La squadra della Lega (al Governo?) : Fedriga al Lavoro, Molteni alla Giustizia, Terzi all'Ambiente. E all'Economia? Siri o Borghi. Per gli appassionati di totoministri, se il prossimo Governo fosse un monocolore leghista, le caselle dei dicasteri sarebbero riempite dal leader Matteo Salvini con questi nomi... Segui su affaritaliani.it

Tajani - Governo Lega-M5s è violare patti : ANSA, - STRASBURGO, 14 MAR - "Non esiste un'ipotesi di governo Lega-M5s, perché moltissimi deputati della Lega, tutti quelli eletti nei collegi, sono deputati eletti anche con i voti di FI, FdI e di ...

Tajani - Governo Lega-M5s è violare patti : ANSA, - STRASBURGO, 14 MAR - "Non esiste un'ipotesi di governo Lega-M5s, perché moltissimi deputati della Lega, tutti quelli eletti nei collegi, sono deputati eletti anche con i voti di FI, FdI e di ...

Centrodestra - Tajani : “Mai un Governo Lega-M5s - si violerebbero i patti” : Centrodestra, Tajani: “Mai un governo Lega-M5s, si violerebbero i patti” “E’ un’ipotesi che non esiste perché moltissimi deputati del Carroccio sono stati eletti anche con i voti delle altre forze della coalizione” Continua a leggere L'articolo Centrodestra, Tajani: “Mai un governo Lega-M5s, si violerebbero i patti” proviene da NewsGo.

Governo - Tajani : non credo in M5S-Lega : 13.18 "Non credo che ci sarà un Governo M5SLega. I parlamentari della Lega sono stati eletti anche con i voti di FI,che sarà garanzia di stabilità". Lo afferma il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, a Radio anch'io. Tajani prosegue: "Bisogna mantenere la calma. E'troppo presto per fare commenti. La saggezza di Mattarella darà un contributo per risolvere la situazione" Per Tajani "il reddito di cittadinanza è un disincentivo al ...

Governo : Fontana (Lega) - no alleanze con partiti - tentare con singoli : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Servirà un po’ di tempo, è una situazione in cui probabilmente bisognerà trovare un compromesso”. Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ ipotizza gli scenari possibili che si vanno delineando nel post elezioni per la formazione di un nuovo Governo. “Servirà del tempo per discutere con tutti ‘ ribadisce Fontana – noi porteremo il ...

Salvini : «Un Governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» E Martina lascia il Governo per il partito : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche. «Noi non autosufficienti»

Elezioni - Carofiglio a Richetti : “No del Pd a dialogo col M5s? Errore. Governo 5 Stelle-Lega sarebbe catastrofe da evitare” : “Un Governo Lega-M5s? sarebbe una catastrofe politica e sociale per il Paese, andrebbe il più possibile scongiurata. Credo che non sia giusto per scopi di polemica politica suggerire e risuggerire che sarebbe opportuno una alleanza Lega-M5s”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, replica al senatore dem Matteo Richetti. Ed esprime dissenso anche sulla chiusura al M5s: “Non sono del tutto convinto che sia corretto, ...

M5s - ipotesi di 'piano B' per un Governo con la Lega : Secondo fonti giornalistiche, se la partita con il Pd fosse chiusa Di Maio punterebbe ad un accordo con Salvini per riscrivere la legge elettorale -

Matteo Salvini : 'Governo Lega-M5s? Di sicuro mai con il Pd' : Governo Lega-M5s ? Di sicuro non con il Pd : 'Spero di guidare il Paese stando al nostro programma, senza fare inciuci, mai nella vita governerò con Matteo Renzi ', tuona da Strasburgo Matteo Salvini .

Salvini : Governo Lega-M5S? Sicuramente non con il Pd : Un governo Lega-M5S? Di sicuro non con il Pd, taglia corto il segretario della Lega Matteo Salvini. Che osserva: «Con il M5S i programmi sono molto diversi, ha vinto la coalizione di centrodestra, non ...

Salvini : «Un Governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche

Verso un Governo del Presidente Alle urne in autunno o a febbraio M5S - Pd - Lega - FI...non c'è soluzione : Sono passati otto giorni dAlle elezioni politiche del 4 marzo e si torna ai primissimi commenti dopo le proiezioni sui risultati elettorali: tutto è nelle mani del Presidente Sergio Mattarella, che continua ad appellarsi al senso di responsabilità Segui su affaritaliani.it