Governo | Gentiloni a conferenza sostegno forze sicurezza libanesi

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverrà domani, giovedì 15 marzo alle ore 11, alla presentazione del libro di Marco Causi 'S.O.S Roma. La crisi della Capitale. Da dove viene, come uscirne' (Sala del Tempio di Adriano – Piazza di Pietra). Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Il premier Paolo Gentiloni interverrà, alle ore 15, alla conferenza internazionale di sostegno alle forze di sicurezza libanesi. A seguire dichiarazioni alla stampa del presidente del Consiglio, del primo ministro libanese Saad Hariri e del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres (Farnesina). Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al Governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

[Il retroscena] La grande paura del Def allontana il nuovo Governo. Centrodestra e M5S vogliono dare la colpa Gentiloni : Sarà Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia dimissionario appena eletto alla Camera dei deputati nel difficile collegio di Siena, a firmare un nuovo piano economico-finanziario del Paese che, ...

Paolo Gentiloni - il suo Governo in carica ancora : altri due mesi con lui al comando? : 'Domani? Sarà un normale lunedì di lavoro...'. Così Paolo Gentiloni domenica al seggio. Il presidente del Consiglio arriverà in serata a Palazzo Chigi, dove 'rischia' di restare per un bel po' ancora. ...

Elezioni - Commissione Ue : “Keep calm and carry on. Fiducia in Mattarella e dialogo con il Governo Gentiloni” : “Keep calm and carry on“. Per commentare l’esito del voto italiano, il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker recupera una frase storica poco rassicurante. Quella coniata dal governo inglese nel 1939, all’inizio della seconda Guerra mondiale, per (tentare di) tenere alto il morale della popolazione. Il riferimento – stando a quanto ha detto alla stampa il portavoce della Commissione Margaritis ...

Gentiloni e Renzi : 'Surreale il Governo ombra del M5s'. Stoccata anche a LeU : 'Solo il Centrosinistra può garantire continuità, il proseguimento delle riforme' dicono premier e segretario rivendicando i risultati dei governi a guida Pd -

M5S - Fioravanti ministro dello Sport. La lista di Di Maio inviata al Colle. Gentiloni : Governo ombra surreale. Fi - Tajani per recuperare Centrosud : Sono un uomo dello sport al servizio dello sport'. Come previsto a presentare il programma sport di M5S è stato Zdenek Zeman: 'Mi sono schierato perché ci credo - ha detto -. Sono qui per sbaglio, ...

I primi ministri di Luigi Di Maio : Tridico - Pesce - Conte - Fioramonti e Fioravanti - Gentiloni : 'Governo ombra - surreale' : Teorico del "No Pil" Fioramonti ha collaborato, tra l'altro con la Rockfeller Foundation ed è balzato agli onori della cronaca con il libro "Presi per il Pil". Pasquale Tridico al Lavoro - Al Lavoro ...

Di Maio invia al Quirinale la lista dei ministri : Tridico al lavoro - Pesce al Mipaf - Conte alla PA. Gentiloni : «Surreale Governo ombra ora» : Pasquale Tridico, economista, per il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Alessandra Pesce, dirigente Mipaf, all'Agricoltura; Giuseppe Conte, professore di Diritto Privato, per il...

