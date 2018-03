Governo | Fontana Lega | no alleanze con partiti | tentare con singoli

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Servirà un po’ di tempo, è una situazione in cui probabilmente bisognerà trovare un compromesso”. Lorenzo, vicesegretario della, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ ipotizza gli scenari possibili che si vanno delineando nel post elezioni per la formazione di un nuovo. “Servirà del tempo per discutere con tutti ‘ ribadisce– noi porteremo il programma che vogliamo fare e chiederemo chi vuole aiutarci ad attuarlo. Vedremo se si troveranno dei punti di contatto, soprattutto con dei deputati all’interno di Camera e Senato per ottenere una maggioranza”. Sulla possibilità che lasi allei con il M5S, “organiche con altri? – chiede – Sarà molto difficile e, se non si dovesse riuscire a trovare nessun tipo di maggioranza, vedremo se sarà ...