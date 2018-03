Governo con Di Maio? Possibile Svolta Salvini | nessun pregiudizio Insorge FI

**Governo : Salvini - vediamo se con M5S c’è comune idea sviluppo** : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – La proposta di reddito di cittadinanza del Movimento 5 stelle “si fonda più sull’assistenza che sullo sviluppo. Però quando dalle parole si passa ai fatti vediamo se c’è un’idea comune anche di sviluppo che non si fondi sull’assistenza ma si fondi sulla produzione”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, all’Associazione stampa estera. L'articolo ...

Salvini : 'Un Governo con M5S? Escluso il Pd tutto è possibile' : ... nel primo consiglio dei ministri cancelleremo le sette più antiche accise che gravano sull'economia italiana, la più vecchia risale alla guerra di Etiopia sulla benzina'. 'Vedo che qualche ...

Salvini : "Lavoriamo per formare Governo. Esclusa una collaborazione con Pd - tutto è possibile" : Il leader della Lega incontrando la stampa estera annuncia:entro oggi contatto partiti su vertici Camere

Salvini : «Un Governo con M5S? ?Escluso il Pd tutto è possibile» : «Lavoriamo per un governo con una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando a un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri. Non ho la...

Salvini : 'Aperti a proposte per Governo ma non con Pd' : "Sento forte il dovere di tener fede al mandato di 12 milioni che hanno scelto il centrodestra e di quasi 6 milioni che hanno scelto la Lega: stiamo lavorando per dare un governo a questo Paese con un ...

Siria : 9 civili con 5 bimbi uccisi in raid Governo su Ghuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Al voto nel 2019 con le Europee : l'unica intesa possibile nell'Italia senza Governo : Elezioni, che succede dopo il risultato del voto? Il dibattito politico, tra analisi della sconfitta e celebrazione di una non vittoria è per ora paralizzato su...

Sondaggi Governo Elezioni 2018/ I più votati al Senato : il Pd si salva con l’Svp - ecco la top5 : Sondaggi Governo e analisi Elezioni 2018: i più votati al Senato, il Pd si salva solo con l'Svp, bene M5s e Lega. Accordo M5s-Pd, gli elettori Cinque Stelle sono d'accordo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Migranti : Ue - nuovo Governo Italia continui collaborare : "Per la politica migratoria Ue contiamo molto sul ruolo dell'Italia , perché non è un piccolo stato membro e i suoi cittadini sono tra i più europeisti", ha aggiunto, sottolineando l'importanza del ...

Dario Franceschini : "Sì a un Governo per le riforme con tutti dentro" : ... 'I motivi di quel No sono vari: chi era contrario nel merito, chi dava una valutazione politica, chi era contro Renzi. Ma una classe dirigente non può concepire di lasciare irrisolti i nodi di un ...

Franceschini : “Governo con tutti dentro per fare legge elettorale e riforma costituzionale” : Dario Franceschini propone una legislatura costituente, con dentro tutti i partiti allo scopo di fare una nuova legge elettorale e approvare una riforma costituzionale che porti all'esistenza di una sola Camera: "Se prevale l’interesse generale, questa diventa la legislatura che cambia il sistema politico italiano".Continua a leggere

Dario Franceschini dice che bisogna fare un Governo con dentro tutti : E poi fare una nuova legge elettorale e una riforma della Costituzione: vi ricorda niente? The post Dario Franceschini dice che bisogna fare un governo con dentro tutti appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul Governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Governo : Fontana (Lega) - no alleanze con partiti - tentare con singoli : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Servirà un po’ di tempo, è una situazione in cui probabilmente bisognerà trovare un compromesso”. Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ ipotizza gli scenari possibili che si vanno delineando nel post elezioni per la formazione di un nuovo Governo. “Servirà del tempo per discutere con tutti ‘ ribadisce Fontana – noi porteremo il ...