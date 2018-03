Governo | Berlusconi | ' Aprire la porta a M5S? Sì | per cacciarli via'

Berlusconi : "Aperto a Governo con M5S? Apro la porta per cacciarli" : Berlusconi alla Camera per l'assemblea dei gruppi a chi gli chiede se avesse aperto all'ipotesi di un governo con i Cinque Stelle. Poi, alla domanda se ci sia la possibilità che il leader della Lega possa fare il presidente del Senato, risponde: "E' tutto ancora campato per aria"

Silvio Berlusconi - la tentazione estrema : Governo con il Pd - no al ritorno al voto subito : Non ha dubbi, Silvio Berlusconi : tra un governo con il Pd e un ritorno immediato al voto, meglio la prima ipotesi. Uno scenario che ovviamente non piace a Matteo Salvini , che ha già rispedito al ...

Berlusconi apre a larghe intese - Salvini : 'Non ci hanno votato per riportare Renzi al Governo' : Il leader della Lega ai suoi: riprendere tutto come prima del voto, tutti in giro nei collegi, no a governi-pastrocchio o minestrone'. Tra Carroccio e forzisti non c'è ancora accordo neanche sulla ...

Berlusconi fa il tedesco : '100 giorni per Governo con Pd' : Roma, 12 mar. , askanews, A una settimana dal voto, le malcelate differenze, nascoste dietro la comune rivendicazione della vittoria della coalizione, escono dai retroscena per entrare nel vivo del ...

Berlusconi: "Il Pd sostenga il governo di centrodestra" Il leader di Forza Italia: "Nuove elezioni metterebbero a rischio al democrazia". E su Salvini: "Mi fido di lui, non collaborerà mai col M5s"

Nuovo Governo - Berlusconi : “Anche il Pd se ne faccia carico”. Salvini : “Non ci hanno votato per riportare Renzi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...

Berlusconi apre al Pd - Salvini : 'No a Governo minestrone' : La Lega aspetta la direzione Pd ma non si fida di Berlusconi che lavora per le larghe intese e vede come la peste l'ipotesi di nuove elezioni -

Berlusconi ha chiesto ai partiti di evitare nuove elezioni e di formare un Governo : Silvio Berlusconi parla alla Stampa della difficile risoluzione dell'impasse politica dell'Italia dopo le elezioni, che secondo lui hanno sancito sostanzialmente due cose. Dice il presidente di Forza Italia: "Ciò significa due cose: che il centro-destra ha il diritto ma soprattutto il dovere di guidare il prossimo governo, e che nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante dagli elettori, può ...

Silvio Berlusconi : 'PD sostenga il nuovo Governo. No al partito unico con la Lega' : Ma io continuo a pensare che come in tutto il mondo il futuro sara' dei liberali, dei cattolici, dei moderati'. Correlati [ governo ], [ lega ], [ pd ], [ responsabilità ], [ salvini ], [ Silvio ...