Gossip | Francesco Monte tra Paola e il ritorno a Uomini e donne

Gossip Isola 2018 - Paola e Francesco : una foto conferma l’incontro Video : #Paola di Benedetto e #Francesco Monte si sono finalmente riabbracciati dopo la fine dell'ottava puntata dell'#Isola dei Famosi 2018. Per l'ex Madre Natura l'esordio in studio con Alessia Marcuzzi [Video] non è stato dei migliori e infatti, dopo essersi accomodata di fronte alla conduttrice, ha dovuto fare i conti con lo spinoso canna-gate, assistendo anche alla sfuriata della padrona di casa contro Eva Henger. La giovane modella, confermando la ...

Gossip Isola 2018 - Paola e Francesco : una foto conferma l’incontro : Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono finalmente riabbracciati dopo la fine dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Per l'ex Madre Natura l'esordio in studio con Alessia Marcuzzi non è stato dei migliori e infatti, dopo essersi accomodata di fronte alla conduttrice, ha dovuto fare i conti con lo spinoso canna-gate, assistendo anche alla sfuriata della padrona di casa contro Eva Henger. La giovane modella, confermando la sua ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Notte di passione dopo l'Isola dei famosi? Lo scatto scatena il Gossip : Francesco Monte potrebbe tornare a Uomini e donne? dopo la diretta dell'Isola dei Famosi 2018, Paola di Bendetto lo ha raggiunto: Notte di passione tra i due?(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Francesco Monte - la rivelazione bomba a Mattino 5. “Io credo che lui…” - per il momento è solo un’indiscrezione che - però - è bastata a scatenare il Gossip. Cosa lo aspetta (se tutto va bene) : Lunedì 12 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. La puntata è stata “tosta” e piena di colpi di scena. Per esempio nessuno si aspettava che Alessia Marcuzzi si sarebbe rivoltata in modo aggressivo nei confronti di Eva Henger che voleva a tutti i costi parlare del canna-gate. Come ormai sanno anche i muri, la ex star del porno, nella seconda diretta della trasmissione, ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...

Gossip Isola dei famosi : svelata l'identità dei 'complici' di Francesco Monte : Nonostante sia passato oltre un mese, il 'canna-gate' continua ad essere l'argomento preferito di giornali e trasmissioni tv che si occupano dell'Isola dei famosi. 'Striscia la Notizia', in particolare, non passa giorno che non regali ai suoi telespettatori qualche novità sullo 'scandalo' che ha investito il reality di Canale 5 qualche settimana fa; l'ultima news offerta dal tg satirico su questo tema, infatti, sta facendo molto ...

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo Gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

“La verità è un’altra”. Francesco Monte beccato sotto casa di Cecilia : un incontro segreto all’insaputa di Ignazio? Il Gossip impazzisce. Poi - a Mattino 5 - spunta il vero motivo. Vi torna? : Striscia la Notizia ha consegnato un nuovo Tapiro D’Oro a Francesco Monte. Il motivo? Ovviamente, il “canna-gate”. Dal giorno in cui Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver acquistato della droga e di averla fumata in Honduras prima dell’inizio del reality, la polemica non si è più fermata. Monte continua a dichiararsi innocente, la Henger continua ad attaccarlo. Lui, stufo di quella che ormai era per lui diventata una gogna più che un ...

Francesco Monte squalificato? A rischio anche Nadia Rinaldi e altre due persone : gli ultimi Gossip : Isola dei Famosi e la droga: cosa ha deciso Mediaset sulla squalifica di Francesco Monte Come promesso Mediaset sta vagliando in questi giorni i filmati dell’Isola dei Famosi dopo le pesanti accuse di Eva Henger. Francesco Monte sarà squalificato? Forse sì e non sarà l’unico. Come fa sapere Dagospia, a rischio ci sarebbe anche Nadia […] L'articolo Francesco Monte squalificato? A rischio anche Nadia Rinaldi e altre due persone: ...

Elisabetta Gregoraci/ Francesco Bettuzzi è il nuovo amore? Il Gossip corre ma lei pensa solo a Nathan Falco : Elisabetta Gregoraci: Francesco Bettuzzi è il nuovo amore della showgirl o si tratta solo di un rapporto lavorativo? Il gossip continua ma la conduttrice pensa solo al figlio Nathan Falco.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno insieme? Il Gossip che spiazza tutti : Ci sarà un flirt all'Isola dei famosi 2018? Tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, per esempio... Entrambi naufraghi della nuova edizione del reality show, entrambi risultano single e chissà magari pronti a nuove conoscenze. L'Isola inizierà lunedì prossimo, a meno che non si abbattano temporali sull'arcipelago e non costringano la produzione a rimandare di una settimana, come è già successo negli anni scorsi, ma è già partito il gossip sui ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno insieme? Il Gossip che spiazza tutti : Ci sarà un flirt all'Isola dei famosi 2018? Tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, per esempio... Entrambi naufraghi della nuova edizione del reality show, entrambi risultano single e chissà magari pronti a nuove conoscenze. L'Isola inizierà lunedì prossimo, a meno che non si abbattano temporali sull'arcipelago e non costringano la produzione a rimandare di una settimana, come è già successo negli anni scorsi, ma è già partito il gossip sui ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto stanno insieme? Il Gossip che spiazza tutti : Ci sarà un flirt all'Isola dei famosi 2018? Tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, per esempio... Entrambi naufraghi della nuova edizione del reality show, entrambi risultano single e chissà magari pronti a nuove conoscenze. L'Isola inizierà lunedì prossimo, a meno che non si abbattano temporali sull'arcipelago e non costringano la produzione a rimandare di una settimana, come è già successo negli anni scorsi, ma è già partito il gossip sui ...

Francesco Monte interessato a Paola Di Benedetto : scoppia già il Gossip sull’Isola dei Famosi : A Francesco Monte piace Paola Di Benedetto: Alfonso Signorini lancia il gossip sull’Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi deve ancora iniziare che già sono spuntati i primi gossip sul nuovo gruppo scelto da Mediaset. Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini a Casa Signorini, Francesco Monte sarebbe interessato ad un’altra naufraga del cast. Di chi si […] L'articolo Francesco Monte interessato a Paola Di Benedetto: ...

Uomini e Donne Gossip - Selvaggia e Luca : Francesco interviene Video : Caldissime le #gossip news di #Uomini e Donne degli ultimi giorni. Dopo il ritorno di fiamma di Claudio e Mario proprio nelle vacanze di Natale e la rottura imprevista di Sonia ed Emanuele, ecco gli aggiornamenti su Selvaggia e Francesco Chiofalo, che ha avuto parole molto pesanti nei confronti della storica ex fidanzata. Francesco - alias, Lenticchio - era in pole position per sedere sul trono di Uomini e Donne, ma a quanto pare dovra' cercare ...