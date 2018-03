Google rende open-source Maps | DeepLab-v3+ e Resonance Audio | porte aperte allo sviluppo

Google Chrome rende più semplice l’esportazione delle password : Scopriamo insieme come funziona la nuova feature di Chrome per esportare le password e i dati accesso registrati dal browser durante la navigazione L'articolo Google Chrome rende più semplice l’esportazione delle password è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

"Io molestata - palpeggiata - presa a schiaffi - senza che Google prendesse le mie difese. Ma mi ha licenziata". Ex dipendente fa causa : Dopo le accuse rivolte a Google da James Damore, Tim Chevalier e altri ex dipendenti, questa volta è una donna ad attaccare il gigante di Mountain View. Si chiama Loretta Lee, è un ingegnere del software e ha lavorato nella compagnia per otto anni fino al 2016, quando è stata licenziata per le sue "performance carenti". Lee sostiene però di essere stata fatta fuori per un altro motivo: tempo prima di ricevere il ...

Google rende meno semplice la ricerca delle immagini : Il team di Google sta apportando in queste ore una modifica alla ricerca di immagini. Scopriamo insieme di cosa si tratta e che effetti può avere

Migliaia di Chrysler per Waymo : prende il volo l'auto senza pilota targata Google-Fca : Fiat Chrysler fornirà Migliaia di Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso: nel 2016 Waymo ha ricevuto 100 Chrysler Pacifica ibride nel 2016 e altre 500 nel 2017

Firefox 59 beta vuole prendere il posto di Google Assistant sul tasto home - download apk - : Inoltre, sono state migliorate le performance del protocollo HLS , HTTP Live Streaming , e ci sono ulteriori cambiamenti anche per funzionalità nascoste sotto al cofano.