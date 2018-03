Larry Page di Google punta sull'aerotaxi elettrico Cora : Wellington , askanews, - Versatile ed ecologico, decolla come un elicottero, ma vola come un aereo e ha l'aspetto di un drone. Il futuro del trasporto potrebbe passare da Cora, l'aerotaxi elettrico in ...

Elezioni politiche italiane del 2018 : gli occhi del mondo puntati sull’Italia - anche Google dedica un Doodle : Persino Google dedica un Doodle alle Elezioni politiche italiane del 2018: è il giorno del voto e gli occhi del mondo sono puntati sull’Italia. Gli elettori chiamati alle urne sono 46 milioni 604 mila e 925, di cui 22.430.202 uomini e 24.174.723 donne. Potranno votare dalle 7 alle 23 in 61.552 sezioni per rinnovare la Camera ed eleggere 618 deputati. Meno numeroso il corpo elettorale per quanto riguarda il Senato, in quanto l’età ...