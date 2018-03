Google pubblica il “bad ads” report del 2017 ed evidenzia tutti i progressi compiuti

Google pubblica il programma del Google I/0 2018 - ma non c’è traccia di Android TV e Auto : Google pubblica il programma del Google I/O 2018, secondo cui ci saranno due diversi keynote il primo giorno e numerose sessioni dedicate ad Android Wear, Chrome OS e Google Assistant e alle varie integrazioni. L'articolo Google pubblica il programma del Google I/0 2018, ma non c’è traccia di Android TV e Auto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.