Google Foto si aggiorna | in arrivo un nuovo editor per i video

Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : La nuova versione di Google Lens per la fotocamera è sbarcata su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme come funziona

Un’intelligenza artificiale di Google ha catalogato milioni di fotografie della rivista Life : Riconoscendo tutte le cose contenute nelle immagini, che possono essere cercate liberamente online The post Un’intelligenza artificiale di Google ha catalogato milioni di fotografie della rivista Life appeared first on Il Post.

Google Foto può salvare le Motion Stills in formato GIF e mostra le località vicino alla data : Google Foto è ora in grado di salvare le Motion Stills come GIF o video, come anticipato nelle scorse settimane. Nel frattempo l'applicazione mostra le località in cui sono state scattate le immagini a fianco di ogni separatore con la data.

È iniziato il roll out di Google Lens per Google Foto - per tutti gli utenti Android : Inizia oggi il roll out si vasta scala di Google Lens, la funzione che permette di ottenere informazioni sui monumenti, sui paesaggi e molto altro, all'interno della versione più recente di Google Foto.

YouTube Music e Google Foto si preparano a grosse novità - almeno nel codice : Google Foto e YouTube Music si aggiornano sul Play Store ma come accade spesso le novità più interessanti si nascondono nel codice, che fa pensare ad alcune grosse novità in arrivo.

Nokia 7 Plus ai raggi X : prime foto (vs Google Pixel 2 XL) - versione top in Cina - video e benchmark : Aiutati dai colleghi di GSMArena, vediamo quanto ha da offrire il neonato Nokia 7 Plus: video, benchmark e confronto fotografico con il Google Pixel 2 XL

Google sta testando nuove funzioni per Messaggi Android : SMS via Wi-Fi e invio di foto di alta qualità : Alcuni utenti hanno notato la comparsa di un upgrade che porta interessanti nuove funzioni smart all'interno dell'app Messaggi Android. Tra le nuove feature ci sono l'invio di SMS via Wi-Fi, la condivisione di foto di alta qualità e la possibilità di vedere quando i propri contatti stiano scrivendo un Messaggio.

Google Lens arriva sui dispositivi Android e iOS grazie a Google Foto (in inglese) : Google Lens verrà implementato su tutti i dispositivi Android e iOS tramite Google Foto, mentre gli smartphone top di gamma lo potranno utilizzare anche con Google Assistant.Una delle nuove funzionalità che il colosso americano ha implementato sui dispositivi top di gamma Google Pixel, è stata la funzionalità Lens integrata in Google Phots, ma come sta accadendo per Google Assistant anche questa caratteristica si espanderà su altri dispositivi

GCam Tool posiziona automaticamente le foto scattate con Google Camera : GCam Tool è uno strumento offerto da AppTuners che permette di ottimizzare la gestione delle foto scattate con Google Camera, posizionandole automaticamente nella galleria. La versione Pro di GCam Tool, acquistabile al prezzo di € 0,99, consente di abilitare la funzione che cancella automaticamente i file e le cartelle residui.

Google toglie il tasto “vedi immagine” per contrastare il furto di foto : Gli strumenti da soli non fanno l’educazione, ma possono incentivarla. Google ha rimosso dalle sue opzioni il comando “vedi immagine”, all’interno dei risultati di ricerca: quello, in sostanza, che consentiva di visualizzare l’immagine in una finestra a parte, estrapolandola dal contesto. In quel modo, risultava irrilevante capire in che ambito fosse stata pubblicata e se fosse o meno coperta da diritti. ...

Installa La Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 : Se hai comprato lo smartphone Xiaomi Mi A1, ecco come puoi fare per migliorare in modo netto la sua Fotocamera Installando quella di Google con HDR+ Migliora la Fotocamera di Xiaomi Mi A1 Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare! Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti Android. Oggi in particolare parliamo di Xiaomi

Fotocamera Google HDR+ su Xiaomi Mi A1 senza root? Si può fare : Scopriamo come abilitare la modalità EIS su Xiaomi Mi A1 e come installare il port della Fotocamera Google senza dover attivare i permessi di root, grazie a un tool che automatizza le operazioni necessarie.

Google Foto si aggiorna anticipando un paio di nuove funzionalità : Google Foto è stata aggiornata nelle ultime ore ed è passata alla versione 3.14 portando con sé una novità di minore importanza e alcune nuove funzionalità in arrivo nascoste all'interno del nuovo codice.

Google Foto download - ora scaricarle è più difficile : foto su Google, vecchia e complessa questione. Che ora giunge a un primo punto di svolta grazie alla diatriba con l’agenzia Getty avviata ormai due anni fa. La società si era rivolta alla Commissione Europea definendo l’attività di Big G in grado di promuovere la pirateria. E in effetti, nonostante tutti i tentativi di arginare il fenomeno, attingere a piene mani dai risultati delle ricerche di Mountain View, senza porsi il minimo problema sul ...