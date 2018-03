Google e Apple accusate in Francia di “pratiche commerciali scorrette”

Pratiche commerciali sleali - la Francia fa causa a Google e Apple : ... Google Play è un ottimo strumento per gli sviluppatori Europei di app, piccoli e grandi, inclusi molti in Francia, per distribuire le loro app a persone di tutto il mondo. Abbiamo collaborato con la ...

Microsoft supera Apple e Google diventando l’azienda d’informatica più apprezzata negli USA : Sembra uno scherzo ma non lo è, si tratta a quanto pare solo di una notizia inaspettata: Microsoft possiede una delle migliori reputazioni aziendali. La società di statistica Harris Poll ha pubblicato quest’oggi la “Reputation Quotient 2018” facendo evincere una situazione molto curiosa. Si tratta di un sondaggio effettuato su circa 25.800 persone adulte statunitense, anche se non sappiamo la loro età precisa, il sesso e il ...

La Francia fa causa a Google e Apple : 'Pratiche sleali' - : Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ha denunciato i due giganti del web al tribunale del commercio di Parigi: "Impongono condizioni inaccettabili ai nostri programmatori"

Apple conferma che sta usando i server di Google per ospitare i dati di iCloud : Apple ha ammesso che sta utilizzando i server del rivale Google per ospitare i dati di iCloud, la piattaforma cloud della casa di Cupertino. A riferirlo è CNBN poche ore fa. Le prove per questa nozione possono essere rintracciate grazie ad uno dei più recenti documenti di sicurezza iOS, disponibili a chiunque voglia leggere sul sito della Apple. Il documento ora afferma chiaramente che la casa di Cupertino sta immagazzinando pezzi crittografati ...

OnePlus è appena dietro ad Apple e a Google per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema : Secondo Stiftung warentes, una organizzazione indipendente tedesca che compara prodotti e servizi, OnePlus è tra le migliori compagnie quando si parla di aggiornamenti, alle spalle solo di Apple e Google. Più staccati gli altri. L'articolo OnePlus è appena dietro ad Apple e a Google per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Banche d’investimento offshore : così Apple - Google & C usano i 3mila miliardi di dollari parcheggiati nei paradisi fiscali : Il mutuo con Amazon, il trasferimento di denaro con Apple, il prestito Google, Facebook o Alibaba, eccetera. Si discute molto del possibile ingresso dei colossi dell’Information Technology nel settore dei servizi bancari. Per guardare il dito si rischia però di perdere di vista la luna. Ossia, come sottolineato di recente anche dal Financial Times, che molti di questi soggetti operano già oggi come Banche di investimento e lo fanno con una ...

In Francia Google - Apple e gli altri big della tecnologia accusati di non garantire la neutralità della Rete : L'ARCEP, con un report sui dispositivi che i francesi usano ogni giorno, mette in risalto che Google e altre aziende non rispettano la neutralità della Rete L'articolo In Francia Google, Apple e gli altri big della tecnologia accusati di non garantire la neutralità della Rete è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Amazon sorpassa Apple e Google : è il marchio che vale di più. Un brand da 150 miliardi : Ci si può leggere un sorriso, oppure una freccia che indica la direzione ai pacchi e che copre tutto il comprabile, dalla A alla Zeta. Sicuramente genera un sorriso di soddisfazione a Jeff Bezos, suo ...

Google scavalca Apple - il valore del brand sfiora 110 mld : Roma, 1 feb. , askanews, Google scavalca Apple e conquista il primo posto nella classifica annuale di brand Finance Global. Google è il marchio di maggior valore nel pianeta con 109,4 miliardi di ...