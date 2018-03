Google contro bitcoin | stop alla pubblicità delle criptovalute

Colpo Huawei contro Google Assistant e Samsung Bixby : riflettori accesi su HiAssistant : HiAssistant sembra essere il nome del prossimo assistente virtuale di Huawei, che andrà a concorrere direttamente con Google Assistant e Samsung Bixby. Sebbene l'implementazione riguardi al momento solo il mercato cinese, appaiono sempre più chiare le intenzioni del produttore. Come emerso dalle ultime build di Huawei Mate 10 (Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1), vi sono app pre-installate che lasciano intuire il tutto: HiVoice, per citarne una, ...

Neil Young contro Google 'favorisce la pirateria online' - : Young è stato un feroce critico dei servizi di musica online in passato, escludendo nel 2015 la sua musica dai servizi di streaming per ragioni legate alla scarsa qualità del suono. Ha messo però a ...

Google Pixel 2 XL contro Huawei Mate 10 Pro - : ll confronto modem per il download delle applicazioni e degli streaming nella nostra prova è stato vinto dalla proposta di Huawei che ha fatto registrare velocità davvero di poco, ma superiori, oltre ...

Google perde il ricorso contro il Garante : i motivi della sentenza : L'azienda di Mountain View oggi è una delle più potenti al mondo, con un fatturato che nel 2016 è arrivato a quota 89,46 miliardi . Davanti al Tar i legali della società hanno sostenuto che ...

Getty Images e Google hanno annunciato nelle scorse ore una partnership di licenza che potrebbe provocare qualche modifica al funzionamento di Google Immagini

La rivolta dei giornalisti contro Google e Facebook : le vere notizie costano - paghino il dovuto : "Il pagamento delle notizie in base ai click e non in base alla qualità/veridicità del contenuto genera il distorto fenomeno delle fake news. Le notizie vere hanno un costo di produzione e questo ...

George Soros contro Facebook e Google : "Pericolose per la democrazia - ma i loro giorni sono contati" : George Soros contro i giganti del web. Il finanziere attacca senza giri di parole Google e Facebook, soddisfatto dell'arrivo - almeno in Europa - di regole e tasse che frenano il loro strapotere. "I gruppi dei social media sfruttano il contesto sociale, tolgono autonomia di pensiero e inducono dipendenza", evitando al tempo stesso ogni responsabilità su quello che viene divulgato tramite le loro reti, ha detto a Davos al World economic ...

Altro segnale contro i problemi Huawei P9 Lite sulla memoria : Google rinfresca una novità : Finalmente una buona notizia per i tantissimi utenti che in due anni scarsi di vendite si sono portati a casa un device come il cosiddetto Huawei P9 Lite. Si tratta di uno smartphone estremamente popolare, grazie ad un prezzo mai particolarmente elevato per la fascia media dei prodotti Android e che, come sempre avviene per quelli tanto diffusi, con il trascorrere dei mesi ha fatto emergere alcuni problemi qua e là. Quelli più diffusi, come vi ...

Google Home e Google Assistant guadagnano il supporto nativo alle serrature smart, le prime sono quelle di August e Vivint.