Google Assistant sbarca sui tablet con Lollipop e aggiorna la scorciatoia

Sorpresa Google Assistant su Samsung Galaxy S8 : arrivato Google Lens - l’utilità : Nuovo passo in avanti su Samsung Galaxy S8 con Google Assistant, che potrà adesso avvalersi della funzionalità offerta da Google Lens, un'estensione finora rimasta appannaggio dei vari Google Pixel 2 e 2 XL, e che adesso Big G avrebbe deciso di condividere con alcuni top smartphone, a partire dall'ex portabandiera del brand asiatico, oltre che sugli attualissimi Galaxy S9 e sul phablet Note 8. Per chi non la conoscesse, diamo prima qualche ...

Galaxy S9 - Galaxy S8 e Note 8 adesso supportano Google Lens con Google Assistant : Rilasciata la nuova versione di Google Foto con Google Lens: adesso Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Note 8 supportano questa funzionalità anche con l’Assistente Google.Google Foto contiene una funzionalità chiamata Google Lens, funzione che è stata introdotta dall’azienda americana durante l’evento I/O del 2017 e che fino a pochi giorni fa era disponibile solo sui dispositivi Pixel e Pixel 2.Vi ricordo che Google Lens è una ...

Le Routine sono in arrivo su Google Assistant - ecco come funzioneranno : Le Routine, che consentiranno di eseguire più azioni con un singolo comando personalizzato, si preparano ad arrivare su Google Assistant per Android e Google Home: ecco come funzioneranno!

Google Assistant riceve le Custom Device Actions e presto avrà nuove funzioni : Google Assistant riceve le Custom Device Actions, che permettono ai produttori di aggiungere funzioni native pensate espressamente per i propri dispositivi. Sono inoltre in arrivo parecchie novità nei prossimi mesi.

Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google - Amazon e Samsung : Huawei dovrebbe essere al lavoro su HiAssistant, un assistente virtuale in grado di sfruttare la NPU del SoC HiSilicon Kirin 970 di Huawei Mate 10 Pro. Per ora sembra destinato al solo mercato cinese, ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Colpo Huawei contro Google Assistant e Samsung Bixby : riflettori accesi su HiAssistant : HiAssistant sembra essere il nome del prossimo assistente virtuale di Huawei, che andrà a concorrere direttamente con Google Assistant e Samsung Bixby. Sebbene l'implementazione riguardi al momento solo il mercato cinese, appaiono sempre più chiare le intenzioni del produttore. Come emerso dalle ultime build di Huawei Mate 10 (Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1), vi sono app pre-installate che lasciano intuire il tutto: HiVoice, per citarne una, ...

Google mostrerà ad Austin un esempio di Google Assistant Fun House : Il prossimo weekend prenderà il via il South by Southwest, festival organizzato ad Austin, in Texas e quest'anno tra i protagonisti vi sarà Google Assistant

Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si aggiorna e permette di accendere il display con Google Assistant : Huawei Mate 10 Pro, con particolare riferimento al modello destinato al mercato dell'America Latina, si aggiorna e rende possibile accendere il display con Google Assistant. Una feature molto comoda quando ad esempio si hanno le mani occupate. Per sapere se e quando questa nuova feature arriverà anche sui vostri Mate 10 Pro e sui vostri altri smartphone Huawei e Honor, continuate a seguirci. L'articolo Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si ...

Gli smartphone Xiaomi avranno presto il pieno supporto a Google Assistant : Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi, afferma che molto presto gli smartphone del produttore cinese offriranno agli utenti la possibilità di utilizzare tutte le potenzialità di Google Assistant.

App Google nasconde un nuovo look per Google Assistant e novità per il widget di ricerca : La versione 7.22 dell'App Google, rilasciata nei giorni scorsi, contiene come sempre alcune righe di codice che nascondono un nuovo possibile look per Google Assistant e la possibilità di personalizzare il widget di ricerca.

Google Assistant : in arrivo supporto a 30 lingue - riconoscimento multilingua e nuove integrazioni : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, Google illustrerà le tante novità in arrivo per Google Assistant, con il supporto a tenta nuove lingue. L'assistente saprà riconoscere in che lingua parliamo e offrirà un numero maggiore di integrazioni.

In Fuchsia OS Google Assistant ha un nome in codice : Kronk - direttamente da "Le follie dell'imperatore" : In Google Fuchsia OS arriva Kronk, direttamente dal film "Le follie dell'imperatore": perché Google ha deciso di chiamare così il suo Google Assistant, ispirandosi al cartone animato della Disney.

App Google 7.21 - forse in arrivo uno smartphone Pixel con tasto dedicato a Google Assistant : L'aggiornamento alla versione 7.21 di App Google nasconde alcuno possibili novità nel codice. Si parte da un possibile smartphone Pixel con pulsante fisico dedicato a Google Assistant, passando per una migliore personalizzazione di Google Feed e altre possibili novità.