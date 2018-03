Gol Higuain | sempre il Pipita | Juventus in vantaggio contro l’Atalanta VIDEO

Il Real Madrid ora rimpiange Higuain : quanti Gol più di Benzema! : Il Bernabeu lo fischia, Zidane lo difende, Ronaldo lo apprezza, i giornali perdono la pazienza. La complessa stagione di Karim Benzema, appena 8 gol in 33 partite, 4 su 22 in Liga, ha spinto As a un ...

Tottenham-Juventus 1-2 in diretta. Gol di Higuain e Dybala - rimontato Son. Risultato LIVE di Champions League : Tottenham-Juventus 1-2 LIVE 39' Son , T, , 64' Higuain , J, , 67' Dybala , J, Il Tottenham riceve la Juventus a Wembley per l'ottavo di finale di ritorno di Champions League. All'andata, a Torino, ...

VIDEO I Gol di Higuain e Dybala : Tottenham-Juventus 1-2 in Champions League - partita ribalta in 2 minuti! : La Juventus ha ribaltato la partita contro il Tottenham nel giro di due minuti: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala hanno segnato un micidiale uno-due che ha portato i bianconeri avanti 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League. E ora il passaggio del turno è davvero vicino. Di seguito il VIDEO dei due gol che stanno decidendo la partita. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Torino-Juventus 0-1 : Gol di Alex Sandro - che assist di Bernardeschi. Higuain k.o. : Missione compiuta e messaggio, chiarissimo, a un Napoli che oggi tenterà di rispondere contro la Spal. Il derby della Mole è bianconero, con la Juventus che batte il Torino grazie al tap-in di Alex ...

Torino-Juventus 0-1 Derby deciso da Alex Sandro. Infortunio per Higuain - si rivede Dybala. Gol e highlights : Torino-Juventus 0-1 33' Alex Sandro Tabellino Torino , 4-1-4-1, : Sirigu; De Silvestri , 80' Edera, , N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon; Falque, Baselli , 55' Niang, , Obi , 72' Acquah, , Ansaldi; ...

Higuain - febbraio il mese d'oro. E contro il Torino è già a quota 7 Gol : Gonzalo Higuain sarà il pericolo numero uno per la difesa del Torino. Non è difficile dirlo vista la bravura e la forza del giocatore e l'assenza di Mandzukic, ma a far paura ai granata è il feeling ...

Juventus Tottenham/ La moviola : Higuain in fuorigioco - primo Gol degli Spurs irreGolare : Juventus Tottenham, la moviola: Higuain in fuorigioco, primo gol degli Spurs irregolare. Due errori grossolani per il fischietto tedesco Brych, in occasione della gara di ieri sera(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:38:00 GMT)

Juventus-Tottenham – Gol Higuain : subito doppietta del Pipita [VIDEO] : Gol Higuain, Juventus-Tottenham è stata aperta dal Pipita dopo soli due minuti. Un’ottima azione da calcio di punizione della Juventus che ha preso di sorpresa la colpevole retroguardia inglese. Lloris ed i suoi uomini si sono fatti cogliere impreparati dalla punizione battuta da Pjanic per il Pipita che ha colpito il pallone con la sua solita fame di gol, andando a battere il portiere francese. Ecco dunque il video della rete di Higuain ...

Juventus-Tottenham – Gol Higuain : subito l’acuto del Pipita [VIDEO] : Gol Higuain, Juventus-Tottenham è stata aperta dal Pipita dopo soli due minuti. Un’ottima azione da calcio di punizione della Juventus che ha preso di sorpresa la colpevole retroguardia inglese. Lloris ed i suoi uomini si sono fatti cogliere impreparati dalla punizione battuta da Pjanic per il Pipita che ha colpito il pallone con la sua solita fame di gol, andando a battere il portiere francese. Ecco dunque il video della rete di Higuain ...

Fiorentina-Juventus 0-2 : Gol di Bernardeschi e Higuain - Allegri in testa : La dura legge dell'ex è firmata Federico Bernardeschi: Allegri lo lancia titolare e lui ringrazia spaccando la partitaccia del Franchi con una punizione alla Dybala. Bernardeschi tartassato fin dal ...

La Juve passa a Firenze : Bernardeschi segna il Gol dell’ex ed esulta - Higuain raddoppia : La Juve passa a Firenze: Bernardeschi segna il gol dell’ex ed esulta, Higuain raddoppia La Juve passa a Firenze: Bernardeschi segna il gol dell’ex ed esulta, Higuain raddoppia Continua a leggere L'articolo La Juve passa a Firenze: Bernardeschi segna il gol dell’ex ed esulta, Higuain raddoppia sembra essere il primo su NewsGo.

Juve - Higuain : "Tripletta? Che palla Marchisio... Col Tottenham non predere Gol" : "La gara di ieri la avevamo preparata in modo chiaro: pressarli dal primo minuto. Allegri ci ha chiesto di essere aggressivi, perché il Sassuolo è una squadra molto tecnica. Segnare quattro gol nel ...

Juventus - sette Gol al Sassuolo : tripletta di Higuain : In attesa del posticipo del Napoli, i bianconeri strapazzano il Sassuolo. Vincono Cagliari, Fiorentina e Atalanta, il Milan in 10 viene raggiunto a Udine: 1-1. Bene la Roma: 1-0 a Verona.

Juventus-Sassuolo 7-0 : video e Gol della tripletta di Higuain - doppietta di Khedira e la rete di Alex Sandro : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio Risultati 23.a giornata Serie A: la Juve domina il Sassuolo, il Milan ...