Goggia | tutto in novanta secondi Assalto alla Coppa del Mondo

Tutto ciò che dovete sapere su Sofia Goggia - l'oro olimpico in discesa : “Chi l’avrebbe mai detto che quella bambina che, a 6 anni, sulle nevi di Foppolo, sognava, un giorno, di vincere le Olimpiadi avrebbe vinto davvero, a 25… Ho sciato come un samurai. Io che di solito invece sono una pasticciona. Sono molto contenta di quello che ho assemblato, di come ho costruito questa vittoria anche nella terza prova di martedì, quando ero annoiata e sono scesa tanto per scendere: è stata la ...

Sofia Goggia è oro olimpico : la star italiana ha sedotto tutto il mondo : Sofia Goggia è il primo oro olimpico femminile in discesa per l'Italia. La bergamasca è una star, un personaggio che ha sedotto anche la stampa internazionale. Il commento di Daniela Cotto , inviata a ...

L'Italia nella storia a Bad : vince Goggia - podio tutto azzurro : Giornata storica senza precedenti per lo sci azzurro con un podio tutto italiana nella discesa di cdm di Bad Kleinkirchheim : 1/a Sofia Goggia in 1.04.00, 2/a Federica Brignone in 1.05.10 e terza...

Sci alpino - TRIPLETTA NELLA STORIA! Italia da leggenda : prima volta in discesa - terzo podio tutto azzurro. Sempre Goggia e Brignone : L’Italia ha realizzato un’impresa mitologica NELLA discesa libera di Bad Kleinkirchheim. Il podio si è tinto tutto d’azzurro, l’Inno di Mameli ha risuonato per tre magnifiche portacolori che hanno fatto sventolare il tricolore nel miglior modo possibile sulle nevi austriache. Un autentico spettacolo confezionato da Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini: salgono loro sul podio, l’Italia è in festa e ha ...