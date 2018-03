Gli studenti del Palumbo adottano il monumento a Virgilio | pulizia iniziata

Regione - in Prima commissione Gli studenti del progetto 'PeoSchool' sul programma di lavoro 2018 della Commissione europea : All'audizione, che è stata trasmessa in diretta streaming sul canale youtube , https://goo.gl/1SyUTF , dell'Assemblea legislativa, hanno preso parte la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella ...

La rivelazione deGli studenti romani : 'In gita ci siamo strafatti di cocaina' Video : È alquanto risaputo che i giovani di oggi utilizzino spesso alcool e sostanze stupefacenti di ogni tipo, da quelle più leggere come la cannabis [Video] a quelle più pesanti come le amfetamine e sempre più spesso anche la #cocaina. Su ciò, c'è da dire che il problema non sono comunque le sostanze in sé ma il loro utilizzo irresponsabile e l'abuso che a volte può essere fatale, in modo particolare se si tratta di droghe pesanti. Tenendo conto che ...

Non-scuola : al Teatro Rasi Gli studenti del Liceo Artistico si ispirano a Shakespeare : Il carnet non dà diritto all'accesso in sala ma va cambiato con regolare biglietto; 3 spettacoli intero 12 euro, ridotto 7 euro 5 spettacoli intero 20 euro, ridotto 12 euro. ABBONAMENTO A 11 ...

Andrea Roventini - da Marx a Keynes. Il candidato al Tesoro M5s spiega la sua idea di economia aGli studenti : ...pochi giorni prima del voto come ministro dell'economia da Luigi Di Maio in un suo eventuale governo - agli studenti medi superiori durante una sessione di orientamento dell'istituto di economia ...

Andrea Roventini - da Marx a Keynes. Il candidato al Tesoro M5s spiega la sua idea di economia aGli studenti : Cita Marx e Keynes e sottolinea che gli economisti del tempo di oggi devono convincere la politica a contrastare le diseguaglianze. E', in estrema sintesi, quanto illustrato oggi da Andrea Roventini - presentato pochi giorni prima del voto come ministro dell'economia da Luigi Di Maio in un suo eventuale governo - agli studenti medi superiori durante una sessione di orientamento dell'istituto di economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ...

Diritto di critica - le recensioni deGli studenti di Edipo : Entrambi gli spettacoli rappresentano con grande efficacia i sentimenti umani nel personaggio di Edipo: a Tebe vengono messi in luce la ferma convinzione iniziale che tutti siano invidiosi della sua ...

Lombardia : studenti comaschi visitano ConsiGlio regionale : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - Sono 79 gli studenti dell'istituto comprensivo di Tavernerio, in provincia di Como (scuola secondaria di Albese con Cassano e Tavernerio) hanno partecipato a una visita didattica in Consiglio regionale nella sede di Palazzo Pirelli. Gli studenti, accompagnati da sette d

Cagliari - topi a scuola. Gli studenti a caccia : "Impossibile fare lezione così" : Da giorni grossi ratti si aggirano per aule e corridoi dell'istituto alberghiero "Antonio Gramsci" a Monserrato in provincia di Cagliari. Nonostante le richieste di derattizzazione, al momento ancora ...

La rivelazione deGli studenti romani : 'In gita ci siamo strafatti di cocaina' : È alquanto risaputo che i giovani di oggi utilizzino spesso alcool e sostanze stupefacenti di ogni tipo, da quelle più leggere come la cannabis a quelle più pesanti come le amfetamine e sempre più spesso anche la cocaina. Su ciò, c'è da dire che il problema non sono comunque le sostanze in sé ma il loro utilizzo irresponsabile e l'abuso che a volte può essere fatale, in modo particolare se si tratta di droghe pesanti. Tenendo conto che i vecchi ...

A Roma Gli studenti scelgono di contare : Oltre 100 studentesse e studenti delle scuole superiori di Roma hanno partecipato in Campidoglio a “#ScegliamoDicontare”, il convegno organizzato dall’Assessorato Roma

Provincia trento * fEstival delle lingue : in scena il ' Re Lear ' ed il metodo Clil - sabato dedicato aGli studenti | : Nell'ultima giornata del fEstival delle lingue protagonisti sono stati gli studenti trentini con i loro spettacoli, dove il teatro musicale e l'arte, si fondono con le lingue per diventare strumenti didattico pedagogici formidabili per la trasmissione di saperi. sabato mattina il laboratorio Geo-Clil ...

La squadra deGli studenti dell'Istituto Don Bosco vince concorso di robotica : ... un uomo muore schiacciato dal trattore 4 Scontro tra auto e moto, ferito grave un ragazzo ricoverato in codice rosso Approfondimenti studenti del Don Bosco al concorso di scienza e robotica First&...

Bellaria : Gli studenti della Panzini "Sulle vie della scienza" : Panzini" dell'IC Bellaria dove, per il terzo anno consecutivo, ci si è incamminati Sulle vie della Scienza . E' questo il titolo scelto dall'Istituto per la settimana dedicata all'approfondimento ...

Anche alla Spezia Gli studenti delle medie coinvolti nella Global Money Week : La Spezia - La Banca d'Italia partecipa Anche quest'anno alla Global Money Week , 12-18 marzo 2018, , una festa per la consapevolezza monetaria dedicata ai giovani che si celebra in tutto il mondo. ...