Gli immobili dell' Inps all' asta sul portale dei notai

La Spezia fanalino di coda per la compravendita deGli immobili : La Spezia - Dopo anni di crisi e una timida ripresa nel 2016, nel 2017 inizia a consolidarsi un trend positivo per il mercato immobiliare in Liguria: a fotografare la tendenza è la Guidavalorecasa, l'...

Sede Ema - ad Amsterdam non sorridono tutti : “Prezzi deGli immobili saliranno e stipendi detassati. Cittadini penalizzati” : “Gli italiani non sanno perdere”. Commentava così la scorsa settimana, all’emittente olandese NOS, il corrispondente da Roma Mustafa Marghadi l’annuncio del ricorso italiano contro l’assegnazione dell’agenzia del farmaco ad Amsterdam. Eppure nella capitale, non sono tutti in festa: qualcuno, passata l’euforia, ha fatto i conti e si è accorto che nel saldo per la partita vinta dagli olandesi troppi hanno ...

Immobili - crescono le aspettative deGli investitori : MILANO - Prosegue anche nel quarto trimestre il giudizio positivo degli investitori nel settore Immobiliare. È quanto emerge dall Global Commercial Property Monitor, l'indagine trimestrale di RICS che ...

Aumentano Gli acquisti immobiliari con la formula della nuda proprietà : Aumenta l’acquisto di nuda proprietà immobiliare per finalità abitative piuttosto che di investimento, secondo quanto rileva l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa per il 2017. Il 27,3% degli acquisti di nuda...

Demanio - 3 miliardi in 10 anni per risanare Gli immobili pubblici : Idea condivisa dal sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, che chiede però un impegno nella prossima legislatura sulla riorganizzazione del Demanio marittimo, in poche parole sulle spiagge. ...

Fed - Yellen : prezzi azioni Usa e immobili commerciali alti. Ecco cosa dovrebbero fare Gli investitori : Attenzione alle dichiarazioni rilasciate da Janet Yellen, ormai ex numero uno della Federal Reserve , il 3 gennaio la presidenza è passata in via ufficiale a Jerome Powell, .

Asti - truffa su accoGlienza migranti : sequestrati immobili a sacerdote - : Operazione congiunta di poliziotti e fiamme gialle coordinata dalla Procura. Ma il parroco si difende: "Fondi usati regolarmente"

CampidoGlio : gestione patrimonio immobiliare torna in house : Il servizio di gestione amministrativa e contabile dell’utenza del patrimonio immobiliare di Roma Capitale torna all’interno dell’Amministrazione. Da quest’anno, infatti, il servizio non sarà più affidato a privati ma ad AEquaRoma S.p.a., società interamente partecipata da Roma Capitale. “È una rivoluzione. Finalmente Roma Capitale rientra in pieno controllo del proprio patrimonio immobiliare, che appartiene a […] L'articolo ...

Stadio Roma - ecco chi sono Jim Napoli e Nick Lillo : Gli italoamericani esperti di leasing immobiliare : 'Il complesso intorno all'impianto sarà uno dei centri più importanti al mondo per il commercio, per il settore Food & Beverage e per l'intrattenimento . Un posto così non è mai stato realizzato' .

Vanni Valente : investire in immobili neGli USA è sempre più alla portata di mano : Oggi andiamo a conoscere assieme Vanni Valente, che si occupa di immobiliare negli Stati Uniti. E’ italiano ma ha uno staff con cui opera da anni nel marcato immobiliare americano. Il suo gruppo si occupa anche di ristrutturazioni proprio come…Continua a leggere →

Atac. CampidoGlio - da Giunta ok a memoria su rimozione vincolo per alienazione immobili : Amministrazione prosegue lavoro su risanamento aziendale a tutela servizio pubblico “Proseguire nel risanamento aziendale anche attraverso misure che mirino a liberare risorse per gli investimenti.... L'articolo Atac. Campidoglio, da Giunta ok a memoria su rimozione vincolo per alienazione immobili su Roma Daily News.