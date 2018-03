Gli hotel di design più spettacolari nel mondo

Massaggio Time-out dell’Hotel Tratterhof : via stress e dolori alla schiena con un mix di tecniche antiche che risveGliano la forza vitale : Pausa da stress, mal di schiena, tensione. Come? Il team di professionisti della Spa “Monte Silva” all’Hotel Tratterhof, a Maranza in Alto Adige, ha ideato lo speciale Massaggio Time-out. Dedicato in particolare al benessere della schiena, il Massaggio Time-out dell’Hotel Tratterhof fa parte di uno speciale programma di massaggi dedicato proprio a questa parte del corpo, colpita spesso da dolori e tensione. Il Massaggio è caratterizzato da un ...

DAVIDE ASTORI TROVATO MORTO IN HOTEL/ Ultime notizie - i messaggi di cordoGlio per il capitano della Fiorentina : DAVIDE ASTORI è MORTO: il capitano della Fiorentina stroncato da arresto cardiocircolatorio in albergo a Udine. Rinviato il match Udinese-Fiorentina, a rischio tutta la Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviate Fiorentina-Udinese e Genoa-CaGliari : Dramma nel calcio italiano per la morte di Davide Astori: ecco chi era il 31enne difensore centrale della Fiorentina e della nazionale, che lascia la compagna, l'ex gieffina Francesca Fioretti, e...

Rigopiano - rubate 200 bottiGlie di vini pregiati recuperate dalle macerie dell’hotel : Rigopiano, rubate 200 bottiglie di vini pregiati recuperate dalle macerie dell’hotel La migliore produzione vinicola abruzzese, strappata alla furia della valanga che causò 29 vittime nel gennaio 2017, era conservata in un garage di Montesilvano (Pescara) Continua a leggere L'articolo Rigopiano, rubate 200 bottiglie di vini pregiati recuperate dalle macerie dell’hotel è su NewsGo.

Bologna - clienti pagavano hotel e aerei - ma i biGlietti non venivano acquistati : a giudizio i titolari di un'agenzia di viaggi : I clienti prenotavano da loro una vacanza da sogno o semplicemente l'aereo per tornare a casa, ma poi si trovavano con hotel non pagati o biglietti di viaggio inesistenti. Compariranno il 6 aprile ...

Airbnb lancia nuove categorie : dalle case di lusso aGli hotel per ottenere un miliardo di clienti : A dieci anni dalla nascita Airbnb amplia l’offerta per puntare a diventare la piattaforma globale dei viaggi: i fondatori Brian Chesky e Joe Gebbia hanno annunciato a San Francisco un piano, che presenta ai viaggiatori nuove categorie di case, inclusa una serie “Plus” con qualità garantita, e apre alle prenotazioni degli hotel, per crescere fino a ...

Prenota una camera matrimoniale per lui e la fiGlia 14enne - l'hotel lo scambia per pedofilo : Karl e Stephanie sapevano che il loro soggiorno nella cittadina di MacClesfield, in Inghilterra, sarebbe stato emotivamente molto intenso, in quanto il 46enne aveva Prenotato un hotel in zona per portare la figlia 14enne a incontrare la nonna malata, affetta da un cancro ai polmoni. Quello che non avrebbero mai immaginato, invece, è che il viaggio si sarebbe trasformato in un incubo e che l'uomo sarebbe stato accusato di pedofilia per ...

Il reato d’adulterio e Gli hotel senza quarto piano : tutto quello che stiamo scoprendo sulla Corea : Cosa sappiamo della Corea del Sud? Per iniziare: che è la «sorella» della Corea del Nord. La Corea è stata divisa in due stati dal 1945, c’è stato un armistizio nel 1953 ma le due Coree sono «in guerra» da sempre. La capitale è Seoul, che è stata sede delle Olimpiadi nel 1988, nel 2002 invece la Corea del Sud – con il Giappone – ha ospitato il Mondiale di calcio. Queste sono alcune curiosità del paese che ospita le Olimpiadi ...

M5S - ora scoppia il caso scontrini : pasti - trasferte - hotel - consulenti Spese d'oro per Gli uomini di Grillo : Francescani lo sono stati. Ma il voto di povertà è durato poco. Lo spartiacque arriva nell'aprile del 2014, quando Grillo sbarca a Roma d'urgenza. Insofferenti per...

Accoglienza neGli hotel di lusso. La vita dei migranti? È a 4 stelle : I salumieri dell'Accoglienza un tanto all'etto e i prestinai del buonismo un tanto al chilo, oggi non trovano niente di meglio che affettare sottili distinguo sulla notizia pubblicata ieri dal Giornale. Titolo: «Nell'hotel a 4 stelle del profugo accusato»; catenaccio: «Lucky Awelima era ospitato a spese dello Stato in un comodo hotel da cento euro a notte». I nostri social-detrattori ...

Valanga Hotel Rigopiano - Protezione Civile : attivare Gli elicotteri avrebbe evitato ritardi : “Quando si attivano i soccorsi bisogna tentare tutto quello che è possibile, se mancano i protocolli si improvvisa, ma nell’improvvisazione possono accadere cose che non vanno assolutamente bene, come la mancata attivazione degli elicotteri che avrebbero potuto evitare ritardi nei soccorsi di Rigopiano“: lo ha dichiarato Giovan Battista Marcheggiani, presidente dell’Insfo-Protezione Civile nella seconda inchiesta ...

FamiGlie attive ad alta quota in Alto Adige : nei Familienhotels Südtirol tutti i comfort per grandi e piccini tra sci - neve e divertimento : Vacanze ad alta quota in famiglia? Nei 25 hotel del gruppo Familienhotels Südtirol in Alto Adige è sinonimo di neve fresca, impianti ultramoderni e tanto divertimento. I grandi e piccoli amanti dello sport e delle attività invernali hanno a disposizione 30 comprensori sciistici e 1000 km di piste innevate, tra percorsi adatti ai principianti e piste impegnative per i più esperti. A completare l’offerta a misura di famiglia ci sono scuole di sci ...