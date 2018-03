Giuseppe Anastasi presenta il suo primo album | ' Canzoni ravvicinate del vecchio tipo' DATE

Giuseppe Anastasi il 15 marzo in concerto al 'Serraglio' di Milano : , Giuro Universal Music/Artist First, , già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. L'artista sarà accompagnato sul palco da Valter Sacripanti , batteria, , Antonio Lusi ,...

Annunciato il tour di Giuseppe Anastasi - da autore a interprete : biglietti in prevendita : Il tour di Giuseppe Anastasi è ufficiale. Colui che è più noto come autore che come interprete, ha deciso di scendere in campo e organizzare una tournée tutta sua nella quale andrà a supportare i brani del nuovo album rilasciato come solista. autore per Arisa ma anche per tanti altri esponenti della musica italiana, Giuseppe Anastasi ha raggiunto il mercato con un suo disco il 19 gennaio scorso, che ha voluto intitolare Canzoni ravvicinate ...