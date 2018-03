Giubbotto di pelle | i 12 modelli ispirati a Top Gun

gqitalia

: Ma Robert col giubbotto di pelle. Fermatelo. - Theymakeusproud : Ma Robert col giubbotto di pelle. Fermatelo. - brittana_xg : Tra poco ritorna il clima ideale per il giubbotto in pelle???? - _Sherbatsky__ : RT @mylittlebird__: Ho dovuto lasciare il cappotto in macchina perchè faceva davvero troppo caldo, direi senza dubbi che è iniziata la stag… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Archiviato il freddo Burian siamo ormai nel pieno della mezza stagione. E qual è il capo del guardaroba maschile più indicato nella mezza stagione? Ildi, meglio se d’ispirazione aeronautica. Il massimo rappresentante della categoriada aviatore è il mitico G-1 in dotazione dalla Seconda Guerra Mondiale alla U.S. Navy, la marina militare statunitense e passato alla storia grazie a Top Gun (1984), originariamente si chiamava M-445 flight jacket. Era indi capra (goatskin), colletto in montone non sfoderabilè, due tasche frontali con apertura sulla parte superiore e una tasca interna. Nella versione cinematografica aveva anche 17 patch. Sono stati proprio i piloti militari a usare per primi gli stemmi in maniera massiccia. L’imitazine più riuscita è stata quella di Avirex, marchio assorbito in seguito da Cockpit USA. Nella gallery hai il modello ...