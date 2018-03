Giornalista ucciso in Slovacchia | il premier Fico annuncia le dimissioni

Giornalista ucciso in Slovacchia - premier Fico offre le dimissioni - : Il ritiro, causato dalla bufera politica che ha seguito l'omicidio del reporter Jan Kuciak, trovato morto nella sua abitazione insieme alla fidanzata lo scorso 25 febbraio, sarà presentato ...

Giornalista slovacco ucciso - Vadalà arrestato a Venezia per droga e mafia : Torna in carcere Antonino Vadalà, l'uomo che è stato considerato al centro dell'inchiesta sull'omicidio del Giornalista slovacco Jan Kuciak e della sua fidanzata. Stavolta Vadalà è coinvolto in un'...

Giornalista ucciso in Slovacchia : rilasciati sei italiani : Sono stati rilasciati nella notte sei dei sette cittadini italiani arrestati dalla polizia slovacca nell’ambito delle indagini sull’omicidio del Giornalista...

Giornalista slovacco ucciso - scarcerati gli italiani : È arrivata questa mattina la decisione della magistratura slovacca, che ha lasciato andare gli imprenditori italiani fermati nel corso delle indagini sull'omicidio del Giornalista Jan Kuciak e della fidanzata Martina Kusniroka.Per i giudici non ci sono elementi sufficienti per tenere in carcere I fratelli Antonino, Bruno e Sebastiano Vadalà, Diego e Antonio Rodà e i due Pietro Catroppa. Scadute le 48 ore di fermo e dopo gli interrogatori, ...

In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il Giornalista Ján Kuciak - ucciso la scorsa settimana : In migliaia ieri hanno partecipato ad alcune veglie di commemorazione in tutta la Slovacchia in ricordo di Ján Kuciak, il giornalista 27enne ucciso la scorsa settimana insieme alla sua fidanzata, Martina Kusnirova, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Solo alla veglia The post In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il giornalista Ján Kuciak, ucciso la scorsa settimana appeared first on Il Post.

Slovacchia - Giornalista ucciso – Cortei e fiaccolate. L’opposizione chiede le dimissioni del ministro dell’Interno : Gli arresti, eseguiti ieri, di dieci persone tra cui sette italiani, per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata non hanno palacato l’opinione pubblica che continua a puntare il dito contro il governo del premier Robert Fico. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, sono annunciate fiaccolate e Cortei di protesta in varie città del paese. Inoltre, L’opposizione di centro destra e il partito di minoranza magiara ...

Slovacchia - Giornalista ucciso - arrestati tre italiani «Legati alla 'ndrangheta» : ... , ex modella e finalista di Miss mondo 2007, poi funzionaria del ministero dell'Economia e infine consigliera capo del premier Robert Fico, e del segretario del consiglio di sicurezza Vilian Jasan. ...