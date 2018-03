Giorgia Meloni denuncia | ' Lo schifo della sinistra | come rovinano gli studenti

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - via libera : il leghista tratterà con Di Maio : Ore di tensione, il rischio della rottura. Poi Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni , riuniti nel primo faccia a faccia post-voto a Palazzo Grazioli, trovano l'accordo: pieno mandato a ...

Ignazio La Russa : 'Giorgia Meloni si è sacrificata per l'unità del centrodestra ma a tutto c'è un limite' : ' Giorgia Meloni si è sacrificata per l'unità del centrodestra. Per fare da collante non abbiamo fatto emergere delle differenze clamorose tra Forza Italia e Lega e non so se è giusto continuare in ...

Giorgia Meloni - la rabbia e lo sdegno : 'Altri sei mesi di sanzioni contro la Russia - un massacro per il Made in Italy' : Mentre l'Italia annaspa travolta dai retroscena su chi sarà il prossimo premier, l' Unione europea vota nell'indifferenza generale , e dei media, la proroga di altri 6 mesi le sanzioni economiche ...

Riforma pensioni/ Giorgia Meloni rilancia il raddoppio di quelle d'invalidità (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Giorgia Meloni rilancia il raddoppio di quelle d'invalidità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Giorgia Meloni - la denuncia : la vergogna di Stato - i richiedenti asilo pagati più di chi ha una pensione sociale : Su Facebook, Giorgia Meloni annuncia: 'Entro il 10 aprile il parlamento dovrà approvare il DEF , Documento di Economia e Finanza, . Fratelli d'Italia non voterà alcun documento che non contenga il provvedimento che abbiamo annunciato in campagna elettorale: portare il costo per il mantenimento di un ...

Giorgia Meloni avverte : Roma, 10 mar. , askanews, No di Fratelli d'Italia per bocca di Giorgia Meloni al sostegno parlamentare a governi che non siano espressione di una maggioranza di centrodestra Lega-Fi-Fdi, con sostegno ...

ELETTI FRATELLI D’ITALIA CAMERA E SENATO/ Squadra di Giorgia Meloni : nomi proporzionale e uninominale - i seggi : ELETTI FRATELLI D’ITALIA al SENATO e alla CAMERA: il partito di Giorgia Meloni, tutti i nomi e i seggi proporzionale e uninominale. La possibile pattuglia nel nuovo Parlamento(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:24:00 GMT)

Giorgia Meloni : 'Incarico a Salvini - dobbiamo guardare ai singoli in tutti i gruppi' : 'Noi diciamo si a un governo di centrodestra e lavoriamo per trovare una maggioranza. Non sono mica numeri impossibili. Troviamo dei punti precisi del nostro programma di centrodestra, e cerchiamo ...

Cosa ne pensa Giorgia Meloni : Roma, 5 mar. , askanews, 'O ci sarà un governo di centrodestra o il destino di Fratelli d'Italia in questa legislatura sarà di trovarsi all'opposizione'. Lo ha detto Giorgia Meloni, escludendo governi ...

Giorgia Meloni : 'Diremo a Mattarella di dare l'incarico a Matteo Salvini' : Prima un'analisi del proprio risultato, comunque soddisfacente visto che è più del doppio di quello del 2013 ma, forse, un po' sotto le attese più rosee: 'Credo che abbiamo pagato il derby Forza ...

Giorgia Meloni - FdI - : 'complimenti a Salvini - noi raddoppiamo i voti' : 'Fieri del risultato del centrodestra, faremo di tutto per essere all'altezza. Punita una sinistra autoreferenziale, insensibile ai problemi degli italiani' -

Giorgia Meloni : 'Non daremo mai i nostri voti al M5s' : Il balzo in avanti c' è. Fratelli d' Italia, secondo i primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi, si attesta tra il 3,5 e il 5,5%. Dunque con la soglia del 5%, il traguardo minimo ...

Giorgia Meloni - orgoglio destra. Repubblica la insulta - lei li insulta : 'Sapete cos'è meglio di voi?' : Premessa: 'Sono un po' stanca, e devo dire che è bello che domani , oggi, ndr, ci sia il silenzio elettorale: voglio solo dormire e stare con mia figlia. È stata durissima'. E magari, aggiunge Giorgia ...

Giorgia Meloni - valanga di insulti per il selfie con Orban. Ma su Mattarella e Erdogan tutti muti : Una valanga di insulti sta travolgendo Giorgia Meloni per il selfie con Viktor Orban , primo ministro ungherese che seppur considerato 'uomo nero' è del Ppe, ergo il Partito popolare europeo con ...