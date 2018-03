Giappone | nei verbali della BoJ una ripresa ' soddisfacente'

Badminton - i tornei della settimana (5-11 marzo). La squadra Giappone se domina in Germania : Tra i tornei svolti nella settimana internazionale del Badminton , il più importante era certamente l’Open di Germania disputato a Mülheim an der Ruhr, di categoria HSBC BWF World Tour Super 300, con montepremi di 150000 dollari americani. Dominio della squadra giapponese , che conquista tre titoli su cinque. Di seguito i risultati delle finali: Doppio femminile Yuki FUKUSHIMA / Sayaka HIROTA (Jpn,3) b. HUANG Dongping / YU Zheng (Chn) 18-21, ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. Titoli per Norvegia al maschile e Giappone al femminile - Italia maschile squalificata : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...