Gianluca Savoini | lo sherpa di Salvini in Russia | «Putin? Non è un dittatore»

vanityfair

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Lodi Matteoa Mosca non parla una parola di russo ma mastica la lingua della politica. Si chiama, 54 anni, sposato con Irina, nata a San Pietroburgo, con cui ha avuto un figlio. Nella Lega da sempre, da ancora prima che il partito traslocasse in via Bellerio, nel 1991 è entrato nella consulta per la politica estera del movimento che settimanalmente si riuniva in via Arbe a Milano. Un pioniere: c’è lui dietro all’accordo di collaborazione politica tra il partito diUnita e il Carroccio, siglato un anno fa. Ex portavoce di Matteo, dal 2014 è presidente dell’associazione indipendente Lombardia-, che costruisce «ponti» verso est utili al movimento. «Ma con la politica estera della Lega non c’entriamo, èa dettare la linea, noi diamo solo una mano», precisa. Loè diventato il motore della ...