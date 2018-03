: 1) Il referendum in Germania era su un programma. Qui cosa dovremmo proporre ai nostri militanti? Un elenco puntato… - AnnaAscani : 1) Il referendum in Germania era su un programma. Qui cosa dovremmo proporre ai nostri militanti? Un elenco puntato… - ilpost : Angela Merkel è stata eletta cancelliera della Germania, per la quarta volta - RaiNews : #Germania, Angela #Merkel incassa la fiducia del Bundestag. Quarto mandato per la Cancelliera, rieletta alla guida… -

Via libera dal Bundestag alla rielezione a Cancelliera di Angelaper il quarto mandato. I voti a favore sono stati 364, mentre in 315si sono opposti e in 9 si sono astenuti. Dopo l'investitura da parte del presidente Steinmeier,è atteso un nuovo passaggio in Parlamento per il giuramento.intende riunire già nel pomeriggio il nuovo governo per accelerare dopo gli oltre cinque mesi di stallo politico seguiti alle elezioni dello scorso settembre.Entro la settima na dovrebbe incontrare Macron a Parigi.(Di mercoledì 14 marzo 2018)